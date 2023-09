DIRETTA GERMANIA SERBIA/ Video streaming tv: così nell’albo d’oro (Mondiali basket 2023, 10 settembre)

DIRETTA GERMANIA SERBIA: NELL’ALBO D’ORO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Germania Serbia, dobbiamo dire che la finale dei Mondiali basket 2023 metterà di fronte due Nazionali con tradizioni molto diverse. La Germania, comunque vada, otterrà oggi il migliore risultato della sua storia in un torneo iridato, dal momento che in precedenza c’era solo il terzo posto del 2002, con successo per 117-94 contro la Nuova Zelanda per prendersi la medaglia di bronzo a Indianapolis. Per la Serbia invece c’è naturalmente da considerare la tradizione della Jugoslavia, dei quali i primi tre (1970, 1978 e 1990) furono con la Nazionale ancora unita.

Gli ultimi due (1998 e 2002) sono invece arrivati quando la Jugoslavia era ormai l’unione solamente di Serbia e Montenegro, che divenne poi indipendente nel 2006. Con la denominazione (e confini) attuale, l’acuto è l’argento del 2014, con sconfitta in finale contro gli Stati Uniti a Madrid; avrebbe potuto (e per molti “dovuto”) essere l’incrocio anche di oggi, ma la Germania ha scritto una pagina di storia e di conseguenza ecco che l’attesa ai Mondiali basket 2023 è per una finale tutta europea a Manila… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GERMANIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Serbia non sarà disponibile in chiaro per tutti, il punto di riferimento saranno quindi i canalizzi Sky Sport, che garantirà anche la diretta streaming video di Germania Serbia, tramite il noto servizio Sky Go oppure anche sulla piattaforma “sorella” Now TV, ma sempre tramite abbonamento.

FINALE GERMANIA SERBIA IN DIRETTA: CHI VINCERÀ I MONDIALI 2023?

Germania Serbia, in diretta alle ore 14.40 italiane di questo pomeriggio, domenica 10 settembre, sarà la finale dei Mondiali basket 2023. Ci sarà in palio il mondo presso la Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine (dove saranno già le ore 20.40), in questa finale tutta europea che era francamente imprevedibile alla vigilia del torneo ma può essere considerata meritata, perché sia la Serbia sia la Germania hanno fatto un ottimo cammino e quindi giustamente adesso si giocano le possibilità di scrivere una pagina di storia, soprattutto per i tedeschi che mai prima d’ora erano arrivati in una finale dei Mondiali di basket.

La diretta di Germania Serbia metterà quindi in copertina specialmente gli uomini di coach Gordon Herbert, sia perché questo è già il miglior risultato della loro storia, sia naturalmente perché in semifinale la Germania ha vinto per 113-111 una partita meravigliosa contro gli Stati Uniti, impresa che sarà ricordata a lungo. La Serbia avrà dalla sua parte la tradizione e anche un cammino eccellente (salvo la caduta contro l’Italia), culminato con la semifinale vinta contro il Canada stando in vantaggio per tutta la partita. Il pronostico è aperto, siamo davvero curiosi di scoprire come finirà la diretta di Germania Serbia…

DIRETTA GERMANIA SERBIA: IL CONTESTO

La diretta di Germania Serbia ci offrirà dunque una finale tutta europea, inattesa ma giusta come epilogo dei Mondiali di basket 2023. Per la Germania resta negli occhi il capolavoro contro gli Usa, ma non possiamo dimenticare che i tedeschi hanno vinto tutte le partite finora, con vittime eccellenti quali Australia e Slovenia già nella prima fase. Poi è stato faticoso il successo ai quarti contro l’eccellente Lettonia, battuta di due sole lunghezze per 81-79; stesso margine anche in semifinale, ma naturalmente nel caso della sfida agli Usa si è trattato di un capolavoro per Andreas Obst e compagni.

Parlando della Serbia, dobbiamo fatalmente ricordare che gli uomini di coach Svetislav Pešić hanno invece subito una sconfitta, naturalmente quella contro l’Italia che è ormai una autentica bestia nera per gli slavi. Per il resto tuttavia il cammino della Serbia è stato eccellente, con vittorie larghe e convincenti anche nei quarti contro la Lituania e in semifinale contro il Canada. Forse i serbi avranno qualche energia in più, di contro però hanno perso l’unica partita nella quale hanno dovuto lottare punto a punto. Insomma, sbilanciarci è difficile: che cosa ci dirà la diretta di Germania Serbia?











