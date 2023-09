DIRETTA USA GERMANIA/ Video streaming tv: la chiave per gli States (semifinale Mondiali basket 2023)

DIRETTA USA GERMANIA: LA CHIAVE

Aspettando la diretta di Usa Germania, facciamo un rapido sunto su quella che è la chiave per gli Stati Uniti. Il mondo NBA è anche “gerarchico”, ovvero ci sono dei giocatori che entrano di diritto in un quintetto titolare per meriti acquisiti sul campo. Non fa eccezione Team Usa, ma il basket è un gioco fatto di rotazioni e alchimie: Steve Kerr lo sa molto bene e dunque, a prescindere dal fatto che nello starting five compaiano elementi come Jalen Brunson e Jaren Jackson Junior (difensore dell’anno in carica nella NBA), il vero motore della nazionale statunitense sia la second unit.

Nello specifico, quando sul parquet arrivano Tyrese Haliburton, Austin Reaves e Paolo Banchero gli Usa iniziano davvero a giocare: l’atletismo aumenta a dismisura, con Banchero da 5 tattico gli Stati Uniti possono cambiare su chiunque in difesa e questo si è visto ampiamente anche nel quarto di finale contro l’Italia. Anche nella semifinale di oggi, ai Mondiali basket 2023, la chiave potrebbe essere questa; chiaro poi che gli Usa siano talmente profondi e pieni di talento che anche Cameron Johnson e Walker Kessler, i due meno utilizzati da Kerr nelle rotazioni, possano ampiamente fare la differenza contro la Germania… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA USA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

LA SECONDA SEMIFINALE!

Usa Germania è in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, alle ore 14:40 di venerdì 8 settembre: eccoci arrivati alla seconda semifinale dei Mondiali basket 2023. Sarebbe potuta essere la partita dell’Italia, che invece – come da pronostico, bisogna dirlo – è stata spazzata via dagli Stati Uniti: la nazionale che tutti si aspettano vinca il titolo ha perso il suo primo match contro la Lituania, ma poi contro gli azzurri ha messo in campo il meglio dal punto di vista della concentrazione, ha preso subito il largo e poi ha giocato sul velluto, chiudendo con una vittoria di 37 punti che, diciamolo, sarebbe anche potuta essere più larga a un certo punto.

Ben diverso il quarto di finale della Germania: nonostante un Dennis Schroeder irriconoscibile, i tedeschi sono rimasti incollati alla Lettonia per 40 minuti e hanno vinto nel concitato finale punto a punto. Si presentano alla semifinale dei Mondiali basket 2023 da imbattuti, avendo già timbrato vittorie contro Australia e Slovenia: nella diretta di Usa Germania gli Stati Uniti non dovranno commettere l’errore di sottovalutare una nazionale fisica e dalle mille risorse, pur essendo nettamente favoriti. Vedremo allora come andranno le cose in campo…

DIRETTA USA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Usa Germania: per avere una possibilità contro la nazionale a stelle e strisce i tedeschi hanno assolutamente bisogno di ritrovare il miglior Dennis Schroeder, che ha una lunga esperienza NBA e dunque sa con cosa confrontarsi. Contro la Lettonia ha giocato una partita pessima: primo tempo da 0 punti e 0/9, alla fine ha chiuso con 4/26 per 9 punti. La Germania certamente ha trovato ottime indicazioni dal fatto che altri giocatori (su tutti Franz Wagner e Andreas Obst) abbiano condotto in porto la vittoria, ma è chiaro che questo gruppo va dove li porta Schroeder quando si tratta della zona medaglie.

Gli Usa anche contro l’Italia hanno confermato l’assunto di questi Mondiali basket 2023: il loro reale problema è quello di concentrazione a livello assoluto e di assimilazione delle regole FIBA. Quando ci sono questi due aspetti, atleticamente nessuno li tiene: fanno tutto in tempi dimezzati rispetto agli avversari, e questo diventa un grosso problema. Vedremo: certamente la diretta di Usa Germania pende in maniera netta dalla parte degli Stati Uniti, ma i flop nella storia a stelle e strisce ci sono già stati in epoca recente ed è più che giusto che i tedeschi credano di poter vincere, alla fine scopriremo come saranno andate le cose sul parquet di Pasay…











