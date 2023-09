Diretta Serbia Canada/ Risultato live, streaming video tv: che spettacolo! (semifinale Mondiali basket 2023)

DIRETTA SERBIA CANADA: CHE SPETTACOLO IN SEMIFINALE!

Serbia Canada, che sarà in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, va in scena alle ore 10:45 di venerdì 8 settembre: è la prima semifinale ai Mondiali basket 2023, un grande spettacolo sulla carta e che speriamo si avveri sul campo. La Serbia è arrivata qui con una sola sconfitta: quella contro l’Italia, che se vogliamo aumenta i rimpianti azzurri e ci dice di come il basket possa essere un gioco di accoppiamenti buoni o brutti. La Serbia infatti, al netto di questo ko in volata, ha dominato contro qualunque avversaria: nel quarto contro la Lituania ha vinto di 19 punti, ma dal secondo periodo in avanti non c’è mai davvero stata storia.

Il Canada, va detto, ha dominato ai Mondiali basket 2023: certo ha perso contro il Brasile in maniera inaspettata, ma in precedenza aveva rifilato 30 punti alla Francia e poi nella partita da dentro o fuori ha saputo domare la Spagna campione in carica, demolendo anche la Slovenia nei quarti. Gli NBA guidano una nazionale che ha tanto talento e appare davvero completa, indicata da subito come la principale antagonista degli Usa anche per essere molto simile per strutturazione e storia.. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Serbia Canada: aspettandone la palla a due, possiamo fare qualche altra considerazione sulla semifinale dei Mondiali basket 2023.

DIRETTA SERBIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Canada sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Qualora non ci possa mettere davanti a un televisore, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita dei Mondiali basket 2023 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; le alternative per la mobilità, sempre previa la sottoscrizione di un abbonamento, sono invece le piattaforme DAZN e Now Tv.

DIRETTA SERBIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Serbia Canada: è curioso e quasi incredibile notare come una nazionale sempre fortissima come quella serba non sia mai riuscita a vincere un grande titolo da quando è avvenuta la disgregazione della Jugoslavia. Qualcuno direbbe che sia una mezza impresa arrivare in semifinale con oltre 30 punti di margine medio sulle avversarie senza giocatori come Milos Teodosic, Vasilije Micic, Nemanja Bjelica e soprattutto Nikola Jokic: la realtà è che la Serbia è talmente profonda da sopperire abbastanza agilmente anche a queste assenze, anche se poi in un’eventuale finale contro gli Usa il conto sarebbe inevitabilmente più salato.

Dall’altra parte abbiamo il Canada: Shai Gilgeous-Alexander ha dimostrato di poter dominare anche in area FIBA, poi ci sono RJ Barrett e Dillon Brooks che danno un grande contributo tra atletismo e difesa, giocatori completi come Nickeil Alexander-Walker e Kelly Olynyk: batterli è difficilissimo, ci è riuscito come detto il Brasile ma la realtà dei fatti è che questo Canada appare davvero pronto a mettersi una medaglia al collo. Che poi sia quella d’oro andrà stabilito e si passerà probabilmente (ed eventualmente) dagli Usa, intanto gustiamoci l’attesissima diretta di Serbia Canada…











