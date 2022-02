DIRETTA/ Giana Erminio Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la partita Giana Erminio Pro Vercelli, che presentiamo mediante le statistiche delle due formazioni nel girone A di Serie C. La Giana Erminio deve rifarsi al più presto della sconfitta esterna subita sul campo del Lecco (1-0), mentre la Pro Vercelli nell’ultimo turno si è imposta per 2-1 sul campo del Seregno. La compagine di Gorgonzola finora vanta il peggior attacco del girone con soli 17 centri all’attivo.

Tra le mura amiche la Giana ha raccolto due vittorie, sei pareggi e sei sconfitte con 9 reti messe a segno e 14 subite. La Pro Vercelli in trasferta è reduce da due vittorie consecutive e ha ottenuto finora cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte con 17 reti messe a segno e 14 subite. Adesso però non è più tempo per le parole, i numeri, i calcoli o i ragionamenti: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché adesso Giana Erminio Pro Vercelli finalmente sta per cominciare!

Giana Erminio Pro Vercelli, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.35 presso lo stadio Città di Gorgonzola sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Equilibri delicati anche se le due squadre stanno rincorrendo obiettivi diversi. Continua la scalata della Pro Vercelli che battendo 1-2 il Seregno in trasferta ha mantenuto l’ottavo posto e confermato il trend positivo partito dall’arrivo di Lerda in panchina.

La Giana Erminio resta penultima a +2 dal Legnago Salus fanalino di coda del girone A, con la squadra reduce da una sconfitta di misura nella trasferta sul campo del Lecco, quarta partita di fila senza vittoria per gli uomini di Contini che all’andata sono stati sconfitti a Vercelli contro il punteggio di 2-1. L’ultimo precedente a Gorgonzola tra le due squadre, datato 27 febbraio 2021, si è risolto col medesimo punteggio, 1-2 in favore della Pro Vercelli.

La diretta tv di Giana Erminio Pro Vercelli di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Matteo Contini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati; Perico, Carminati, Bonalumi, Magri; Panatti, Ferrari; Vono, Acella, Tremolada; Corti. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Franco Lerda con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: M. Rizzo; Minelli, Masi, Auriletto; Iezzi, Belardinelli, Louati, Crialese; Della Morte, Comi, Gatto.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



