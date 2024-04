Video/ Giana Erminio Pergolettese (0-1) gol e highlights: salvezza firmata Arini! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Pergolettese ottiene un importante successo per 1 a 0 in trasferta contro la Giana Erminio come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gialloblu di mister Mussa cercano subito di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva mancando l’appuntamento con la sfera con Jaouhari al 20′ e perdono anche per infortunio Felicioli, sostituito già al 25′ da Bignami.

I biancazzurri del tecnico Chiappella tentano di proporsi a loro volta in attacco fallendo un’occasione interessante con Barzotti al 33′ e calciando alto direttamente su calcio piazzato con Lamesta al 43′. Nel secondo tempo il copione rimane sostanzialmente invariato e Bignami immediatamente al 51′. Nel finale della sfida i Cannibali centrano per addirittura due volte la traversa con Guiu Vilanova al 68′ e con Figoli al 70′ ma riescono invece a passare in vantaggio al 78′ con la rete siglata da Arini. Il solito Guiu Vilanova non capitalizza la chance per raddoppiare poi all’85’.

Dando uno sguardo all’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Bozzetto di Bergamo, oltre ad aver espulso Perna tra i padroni di casa e Lambrughi tra gli ospiti nel recupero al 90’+4′ con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo in cinque casi in modo tale da ammonire rispettivamente Piazza al 45’+2′, Minotti al 49′ da un lato, Jaouhari al 37′, Lambrughi al 62′ e Tonoli al 90’+3′ dall’altro. Il successo regala tre punti importanti alla Pergolettese che sale a quota 45 nella classifica del girone A della Serie C 2023/2024 ed ottiene così la salvezza diretta mentre la Giana Erminio rimane sì ferma a 53 punti ma disputerà i playoff chiudendo al settimo posto.

