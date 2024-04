Video/ Virtus Verona Pro Vercelli (0-1) highlights: basta il gol di Contaldo (28 aprile 2024, Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA PRO VERCELLI (0-1): LA PARTITA

Virtus Verona Pro Vercelli di Serie C mette la parola fine sul campionato delle due squadre impegnate in una partita che ha consegnato l’ottavo posto valido per i playoff agli ospiti. La Pro Vercelli si troverà davanti la Giana Erminio nel primo turno dei playoff per andare in Serie B. Inizia subito forte la Pro Vercelli che riesce a sbloccare la partita nei primi quattro minuti di gioco con un gol di Contaldo. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo è proprio il numero 17 ad avventarsi per primo sul pallone e a convertire in rete un tap-in a pochi passi dalla porta difesa da Voltan. Il vantaggio galvanizza gli ospiti che continuano a spingere sull’acceleratore in cerca del gol del raddoppio senza però riuscirci. La risposta della Virtus Verona arriva al 28′ con Mehic che riesce a staccare di testa da buona posizione ma non inquadra la porta.

L’ultima occasione del primo tempo è a marca Pro Vercelli con Maggio che riesce a liberarsi per poter calciare con il sinistro un tiro velenosissimo che si spegna sulla traversa e ferma i piemontesi. La più grande occasione del secondo tempo è sempre dei piemontesi che mandano a tu per tu con il portiere Nepi ma il 9 si fa ipnotizzare da Voltan che tiene viva la Virtus. Al 71′ ci prova anche Petrelli a chiudere la partita sullo 0 a 2 ma spreca anche lui clamorosamente e rende gli ultimi minuti di partita carichi di tensione. Vesentini ha la grande occasione di pareggiare nel finale di partita ma il suo mancino viene deviato in calcio d’angolo dalla parata di Sassi che chiude la partita sullo 0 a 1 in favore degli ospiti.

