Diretta/ Virtus Verona Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C 28 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Virtus Verona Pro Vercelli presenta l’ultima chance per i padroni di casa di centrare l’accesso ai play off. Nulla è ancora perduto con la Virtus Verona che paga il pessimo momento vissuto tra i mesi di gennaio e marzo. Una vittoria quest’oggi, però, potrebbe bastare, nella misura in cui si verificassero una serie di risultati favorevoli ai rossoblù. Anche la squadra piemontese non è sicura del posto.

Con una sconfitta oggi contro la Virtus Verona potrebbero venire superati proprio dai rossoblù per via degli scontri diretti. La gara di andata è terminata con il risultato di 0-0, pertanto una vittoria del Virtus Verona, se la Lumezzane ottenesse almeno 1 punto e il Trento vincesse, andrebbe ad estromettere dai play off proprio la squadra piemontese. Tanti calcoli che però verranno decisi dopo il novantesimo minuto del trentottesimo turno di serie C. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA PRO VERCELLI DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

C’è sempre lo stesso schema da seguire per vedere la partita e seguire la diretta Virtus Verona Pro Vercelli: infatti come per tutti gli incontri del campionato di Serie C la sfida si potrà vedere tramite i canali di Sky, su Sky Sport sul satellite oppure, preferendo eventualmente lo streaming via internet, utilizzando l’applicazione Sky Go.

VIRTUS VERONA PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nella storia che precede la diretta di Virtus Verona Por Vercelli, sfida che fino ad oggi ha visto la bellezza di dieci partite giocate con l’unico vero vincitore che è l’equilibrio. Un equilibrio contraddistinto dai quattro pareggi tra le due squadre, tutti realizzati in Serie C. Il numero quattro però è una costante perché indica anche il numero di vittorie della formazione piemontese che porta in bacheca sette scudetti, mentre per la squadra di casa sono solo due le vittorie.

Però a proposito di vittorie veronesi è impossibile non citare il 3-0 della Virtus ottenuto due anni fa co un Daffara che oltre al gol servì anche un assist per i compagni, Daffara che rimane una costante perché contro la Por Vercelli fa sempre belle partite, anche quando la sua squadra non riesce a vincere. Vedremo se anche oggi ci darà prova di questo trend, noi per vederne degli altri ci spostiamo alle statistiche pre partita di questo match, la diretta di Virtus Verona Pro Vercelli sta per avere il suo fischio di inizio. (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA PRO VERCELLI: PARTITA INTRIGANTE!

La diretta Virtus Verona Pro Vercelli si concentra sull’ultimo assalto ai play off degli scaligeri e alla difesa dei piemontesi dell’ottavo posto attualmente occupato. Fischio d’inizio alle ore 16.30 al “Gavagnin-Nocini”, la Pro Vercelli è salita a quota 50 punti nel girone A dopo l’ultima vittoria interna contro l’Arzignano ma a pari merito col Lumezzane e con un gruppo di squadre alle spalle tra 1 e 3 punti di distanza, compresa la stessa Virtus Verona.

Gli scaligeri dopo l’ultima vittoria sul campo della Pro Patria si sono portati a -1 dal decimo posto, l’ultimo buono per la partecipazione ai play off. Con una vittoria dunque la Virtus Verona potrebbe agganciare la Pro Vercelli a quota 50 punti, oltre a puntare al sorpasso ai danni del Trento che li precede da una sola lunghezza. Sfida che potrebbe dunque essere quella decisiva, piazzata proprio al confine della zona play off all’ultima giornata della regular season.

VIRTUS VERONA PRO VERCELLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta Virtus Verona Pro Vercelli vanno analizzate per capire le mosse dei due tecnici per l’ultimo assalto ai play off. Si parte dalla formazione di casa, la Virtus Verona con Luigi Fresco in panchina schiererà Sibi in porta e Ruggero, Mazzolo e Ntube titolari nella difesa a tre. Zarpellon presidierà la fascia destra e Daffara la fascia sinistra, nella zona centrale di centrocampo dal 1′ Mehic, Metilka e Vesentini. Tandem offensivo con Danti e Gomez titolari. Modulo diverso come scelta iniziale per Andrea Dossena, mister della Pro Vercelli: difesa a quattro con Frey, Iezzi, Citi e Rodio davanti all’estremo difensore Sassi, terzetto di centrocampo con Santoro affiancato da Contaldo e Iotti, in attacco tridente offensivo con Mustacchio, Nepi e Maggio.

VIRTUS VERONA PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Anche per questa partita ovviamente gli appassionati avranno la possibilità di scommettere: per puntare sulla vittoria della Virtus Verona, secondo l’agenzia Snai, quota 2.10 fissata che si alza a 3.30 per quanto riguarda il pareggio. Paga 3.60 volte la posta scommessa l’eventuale vittoria esterna della Pro Vercelli al “Gavagnin-Nocini”.











