DIRETTA GIANMARCO TAMBERI/ Salto in alto Mondiali video streaming Rai 2: ricordando Tokyo (22 agosto 2023)

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: RICORDANDO TOKYO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto ai Mondiali di atletica 2023, ci sembra doveroso tornare con la memoria a domenica 1° agosto 2021. Basta la data per capire: era il giorno che Gimbo aspettava da cinque anni (causa slittamento dei Giochi per Covid), cioè dal gravissimo infortunio del 2016 ad appena tre settimane dalle Olimpiadi di Rio, nelle quali si sarebbe presentato da campione del Mondo indoor, campione europeo e uomo più in forma in assoluto. Fu una delusione cocente, ma anche la spinta per scrivere la storia in Giappone.

Una gara perfetta fino a 2,37 metri, con sette misure superate tutte al primo tentativo e il pari merito con Mutaz Essa Barshim, sua volta perfetto fino alla stessa quota. Poi tre errori per entrambi a 2,39 e la decisione di evitare lo spareggio per condividere l’oro da grandi amici quali Tamberi e Barshim sono, un epilogo leggendario che poi Marcell Jacobs appena una decina di minuti più tardi avrebbe reso ancora più indimenticabile con l’oro olimpico sui 100 metri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI STREAMING VIDEO E TV SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2023

La finale del salto in alto maschile ai Mondiali di atletica 2023 con Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti sarà visibile in diretta tv su Rai Due e in parte anche su Rai Sport (canale numero 58), che seguirà la gara durante il Tg2, ma anche sui canali di Sky Sport ed Eurosport ed inoltre in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play, oppure con Sky Go e Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SALTO IN ALTO CON GIANMARCO TAMBERI E MARCO FASSINOTTI AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

La diretta di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà naturalmente uno degli eventi clou dell’intera settimana e in particolare della sessione serale di oggi, martedì 22 agosto, per la precisione dalle ore 19.58, quando inizierà la finale che sarà la grande speranza per l’Italia nella quarta giornata della rassegna iridata per l’atletica leggera. Specifichiamo subito che in gara ci sarà anche Marco Fassinotti, a conferma del valore del movimento italiano nel salto in alto: l’attesa è doppia e questo è un motivo in più per seguire la diretta del salto in alto, ma Gianmarco Tamberi è certamente il più atteso, come è giusto che sia per il campione olimpico in carica.

In tutta onestà, dobbiamo dire che i verdetti della qualificazione ci hanno detto che Marco Fassinotti ha preso il suo posto in finale in modo più convincente rispetto allo stesso Gianmarco Tamberi, che però ha ammesso di avere sbagliato qualcosa e che stava pensando già alla finale. Errore che evidentemente Gimbo non ripeterà oggi, nel giorno che potrebbe dargli l’ultimo alloro di una carriera nella quale Tamberi è già stato campione olimpico, iridato indoor e campione d’Europa sia all’aperto sia al coperto, oltre che vincitore della Diamond League. Insomma, non serve aggiungere altro, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta del salto in alto con Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica 2023.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI, SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

Gianmarco Tamberi quindi cercherà nella diretta della finale del salto in alto ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest di scrivere l’unica pagina di storia che ancora gli manca, anche se naturalmente saremmo ben felici se pure Marco Fassinotti contribuisse a rendere leggendario questo martedì 22 agosto. Il primo avversario è facile da individuare: sarà l’amico-rivale di Gimbo e oro olimpico ex-aequo con Tamberi a Tokyo, cioè naturalmente Mutaz Essa Barshim, il saltatore del Qatar che vanta pure un feeling fenomenale con i Mondiali, dei quali ha vinto le ultime tre edizioni consecutive e punta quindi a un leggendario poker.

Tra gli altri avversari ci sono moltissimi nomi noti del salto in alto degli ultimi anni, dall’americano JuVaughn Harrison al sudcoreano Woo Sang-hyeok, dall’australiano Brandon Starc all’ucraino Andrii Protsenko, tanto per citare i saltatori che potrebbero essere più pericolosi per Marco Fassinotti e Gianmarco Tamberi, anche se naturalmente tutti sognano un duello fra Gimbo e Barshim. Se poi finisse esattamente come a Tokyo, sarebbe un bellissimo epilogo per la diretta del salto in alto con Gianmarco Tamberi…











