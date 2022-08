Gianmarco Tamberi/ Diretta finale salto in alto Europei streaming video Rai, orario

Gianmarco Tamberi in copertina questa sera agli Europei di atletica 2022, perché alle ore 20.05 prenderà il via la finale del salto in alto maschile presso l’Olympiastadion di Monaco di Baviera, dove Gimbo Tamberi proverà a riconquistare l’oro europeo che fu suo già nel 2016, l’anno che si concluse con il grave infortunio che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio. La storia è celebre: Gianmarco Tamberi si è preso la dolce rivincita olimpica l’anno scorso a Tokyo e ora prova a chiudere il cerchio agli Europei di atletica, dove non è più salito nel podio.

Sappiamo che la sua condizione di forma non è ideale e che poche settimane fa già il quarto posto ai Mondiali di Eugene fu per Gimbo una sorta di mezzo miracolo sportivo: di mezzo nel frattempo, oltre a qualche problema fisico, ci si è messo pure il Covid, ma l’azzurro proverà a firmare l’ennesima impresa di una carriera nella quale nulla gli è stato “regalato”. Ricordiamo inoltre che sarà presente pure un Marco Fassinotti che ha dimostrato di stare molto bene: un motivo in più per considerare questa gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto agli Europei atletica 2022…

GIANMARCO TAMBERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE SALTO IN ALTO EUROPEI DI ATLETICA 2022

La finale del salto in alto maschile agli Europei di atletica 2022 con Gianmarco Tamberi sarà visibile in diretta tv: da palinsesto, la prima parte dovrebbe essere su Rai Sport + HD (canale numero 58) per poi passare su Rai Due in corso d’opera, mentre la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI, FINALE SALTO IN ALTO EUROPEI DI ATLETICA 2022: IL CONTESTO

Gianmarco Tamberi quindi sarà il protagonista di spicco della finale del salto in alto agli Europei di atletica 2022, come è giusto che sia per il campione olimpico della specialità. L’anno 2022 però è stato a dir poco complicato per il nostro saltatore: già ai Mondiali indoor del mese di marzo si presentò in condizioni precarie e riuscì a ottenere una comunque significativa medaglia di bronzo date le circostanze, poi la stagione all’aperto è stata forse ancora più complicata ed è costata la medaglia iridata a Gianmarco Tamberi.

Infine, è stato complicato anche l’avvicinamento agli Europei per Gimbo, anche se fortunatamente è bastata la modesta misura di 2,21 metri superata al secondo tentativo per qualificarsi alla finale. Meglio Marco Fassinotti da questo punto di vista: anche per lui 2,21 metri, ma alla prima prova. L’ucraino Andriy Protsenko, bronzo iridato e altro grande favorito, a sua volta in qualificazione ha fatto il minimo indispensabile, quindi tutto si deciderà in una finale incerta. Si va a caccia dell’oro del salto in alto agli Europei di atletica 2022 con Gianmarco Tamberi, per sognare ancora…

