Gianmarco Tamberi finale salto in alto Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultato

Gianmarco Tamberi oggi sarà in finale del salto in alto alle Olimpiadi Tokyo 2020, di cui speriamo possa essere uno dei migliori protagonisti per riannodare un nodo rimasto in sospeso cinque anni fa, quando un grave infortunio a poche settimane da Rio 2016 lo tolse di mezzo quando era il più forte saltatore in circolazione. Cinque anni dopo, ecco Gianmarco Tamberi in finale alle Olimpiadi Tokyo 2020 per il salto in alto, un appuntamento fissato alle ore 12.10 italiane di oggi, domenica 1 agosto 2021. Ci si è messo anche il Coronavirus a rinviare di un altro anno l’appuntamento di Gianmarco Tamberi con la finale del salto in alto alle Olimpiadi, adesso però finalmente ci siamo e naturalmente speriamo che a Tokyo possa arrivare quello che a Rio era una possibilità molto concreta: adesso ci sono alcuni saltatori potenzialmente più forti dell’azzurro, ma il salto in alto è sempre una specialità aperta a sorprese e colpi di scena e sicuramente Gianmarco Tamberi avrà una motivazione in più, perché Gimbo con i Giochi ha un conto in sospeso…

RISULTATI BASKET/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: successi per Argentina e Spagna!

GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale – trattandosi di una finale vivremo comunque sicuramente tutte le fasi salienti. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA/ Italia Venezuela (25-22) streaming video tv: primo set azzurro! (Volley)

GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO: RISULTATI E CONTESTO

Gianmarco Tamberi dunque potrà fare molto bene nella finale del salto in alto maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, con l’obiettivo di coronare l’intera carriera con una medaglia alla sua portata, anche se il lotto dei contendenti è grande e tutto può succedere. Dando uno sguardo agli avversari, per non allungare troppo l’elenco, potremmo citare naturalmente i primi cinque nomi nel ranking mondiale del salto in alto, nel quale Gianmarco Tamberi è ottavo: attenzione dunque al russo (ROC) Ilya Ivanyuk, al bielorusso Maksim Nedasekau, al qatariota Mutaz Essa Barshim, all’altro russo Mikhail Akimenko e all’australiano Brandon Starc. Ci sono poi le sorprese, come il sudcoreano Sanghyeok Woo, che dalle qualificazioni è entrato fra i dodici finalisti del salto in alto pur essendo trentesimo nel ranking mondiale. Il salto è anche una lotta psicologica, di cui Gianmarco Tamberi è comunque ormai un maestro: cosa ci regalerà Gimbo?

LEGGI ANCHE:

RISULTATI PALLANUOTO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: la Cina batte l'Ungheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA