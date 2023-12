Diretta gigante Alta Badia/ Streaming video Rai: bis sulla Gran Risa! (CdM sci, oggi 18 dicembre 2023)

La diretta del gigante di Alta Badia ci regalerà grande spettacolo anche oggi, lunedì 18 dicembre 2023, perché per il terzo anno consecutivo le emozioni della Coppa del Mondo di sci 2023-2024 sulla meravigliosa pista Gran Risa raddoppia. Sta ormai diventando un’abitudine, in Alta Badia il gigante raddoppia rendendo un po’ più festivo anche il lunedì dopo la leggendaria gara della domenica, tra l’altro inserendosi nel ciclo delle gare italiane inaugurato dalla Val Gardena e che poi naturalmente proseguirà tra Madonna di Campiglio e Bormio. Il giorno lavorativo magari penalizzerà un po’ la cornice di pubblico, ma non lo spettacolo: dopo il classico gigante della domenica, la Gran Risa aveva a volte proposto un parallelo oppure uno slalom, ma la doppietta nella gara per eccellenza in Alta Badia sinceramente è molto meglio per tifosi e appassionati del grande sci.

Sulla pista che in passato ha esaltato in maniera speciale Marcel Hirscher e Alberto Tomba, potremo ammirare ancora una volta tutti i grandi campioni del Circo Bianco attuale, il riferimento più immediato e forse scontato va allo svizzero Marco Odermatt ma sono tanti i protagonisti che si metteranno di nuovo in lizza per domare la Gran Risa, sperando di confermarsi per chi ha già fatto bene ieri, oppure puntando alla rivincita per chi 24 ore fa era rimasto deluso. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante dell’Alta Badia, atto secondo.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante in Alta Badia, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: IL BIS SULLA GRAN RISA

La diretta del gigante di Alta Badia metterà naturalmente in copertina oggi chi già aveva saputo fare bene nella gara di ieri, perché sulla Gran Risa non si improvvisa, anche se magari ci sarà la possibilità dell’immediato riscatto per chi invece nella gara di ieri aveva deluso le aspettative. Di certo il calendario della Coppa del Mondo di sci ci fa un bel regalo, confermando la decisione che la FIS aveva già preso nelle passate due stagioni. Possiamo allora ricordare che l’anno scorso i due giganti in Alta Badia ci regalarono podi diversi: alla domenica vinse Lucas Braathen davanti al connazionale Henrik Kristoffersen e Marco Odermatt e Manuel Feller, al lunedì invece ci fu gloria per Odermatt, vincitore della gara bis davanti allo stesso Kristoffersen e allo sloveno Zan Kranjec.

L’anno precedente era stata Adelboden a fare doppietta di giganti, parliamo dei giganti più celebri ed impegnativi del Circo Bianco insieme alla slovena Kranjska Gora, che però francamente è un po’ penalizzata dalla collocazione a fine stagione. A questo proposito, urge una riflessione sul calendario: oggi si arriverà al terzo gigante sui undici in programma in Coppa del Mondo, ma poi ci attende un lungo vuoto spezzato solo da Adelboden sabato 6 gennaio, in un mese che poi vedrà solamente un altro gigante a Schladming. Invece in seguito avremo addirittura sei giganti in poco più di un mese dal 10 febbraio al 16 marzo, con gli appuntamenti a Bansko, Palisades Tahoe, due volte ad Aspen (uno sarà il recupero di Soelden), Kranjska Gora ed infine Saalbach per le Finali. Non pensiamo però troppo avanti, meglio godersi la diretta del gigante in Alta Badia…

