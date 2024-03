Diretta gigante femminile Saalbach/ Streaming video Rai: Brignone prova il miracolo! (CdM sci, 17 marzo 2024)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SAALBACH: BRIGNONE IN CORSA MA…

Ci attende una mattinata intensa con la diretta del gigante femminile di Saalbach: domenica 17 marzo la prima manche scatta alle ore 9:00 mentre la seconda sarà alle ore 12:00, siamo arrivati alle finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino e dunque i tempi sono ristretti perché avremo due gare sullo stesso tracciato, come del resto è tradizione per chiudere la stagione. Tecnicamente rimane in discussione la coppetta di specialità, nei fatti non dovrebbe essere così: i punti di vantaggio di Lara Gut-Behrami nei confronti di Federica Brignone sono infatti 95.

Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai 2: Brignone per la Coppetta (CdM sci, oggi 2 marzo 2024)

Con la vittoria di Are la milanese è comunque riuscita a tenere la porta aperta sino alle finali ma oggi, per prendersi la coppetta, dovrebbe vincere la gara con la sua avversaria che non dovrebbe arrivare oltre il ventiseiesimo posto. Francamente è parecchio difficile immaginare questo scenario, però non impossibile: possiamo allora dire che la diretta del gigante femminile di Saalbach vivrà soprattutto di questa bella sfida, con le altre che cercheranno di piazzarsi sul podio e vincere la gara.

DIRETTA/ Super-G Val di Fassa cancellato: troppa neve, si lavora per domani! (CdM sci, oggi 24 febbraio 2024)

GIGANTE SAALBACH STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv del gigante femminile di Saalbach sarà affidata alla televisione di stato: un’opzione disponibile per tutti, il canale di riferimento per oggi è Rai Sport HD che trovate al numero 58 del telecomando, con la consueta possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa app. Per quanto riguarda invece l’alternativa televisiva, la trovate su Eurosport ma vi avranno accesso solo gli abbonati al satellite, perché il canale fa parte del bouquet Sky al numero 210 del decoder; qui per la mobilità bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, GIGANTE FEMMINILE SAALBACH

Federica Brignone a Sanremo 2024/ Tempi stretti, no saluto a Sofia Goggia: che senso ha? (7 febbraio 2024)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SAALBACH: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del gigante femminile di Saalbach dovrebbe dunque dirci che Lara Gut-Behrami vincerà anche questa coppetta di specialità, ma noi abbiamo comunque la speranza di un miracolo da parte di Federica Brignone, tornata a disputare una stagione più che positiva e che ora vuole chiudere nel migliore dei modi. Certamente pensando alla Coppa del Mondo generale rimane un grande peccato che Mikaela Shiffrin (soprattutto, perché era ampiamente al comando) e Petra Vlhova siano uscite dai giochi perché alle finali di Saalbach saremmo potuti arrivare in altro modo, ma questo è accaduto e bisogna accettarlo.

Come ultima nota potremmo ricordare che Lara Colturi si è qualificata anche per il gigante: la piemontese come noto gareggia per l’Albania e anche da questo punto di vista i rimpianti non mancano, adesso per lei si aprirà un momento in cui dovrà provare a fare il salto di qualità pur nella consapevolezza che, essendo giovanissima, abbia ancora del tempo prima di esplodere definitivamente sulla scena della Coppa del Mondo. Intanto noi mettiamoci comodi, perché tra poco la diretta del gigante femminile di Saalbach ci farà compagnia e noi scopriremo come andranno le cose nell’ultima gara della stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA