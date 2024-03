Diretta gigante Saalbach/ Streaming video Rai: Odermatt farà l’en-plein? (CdM sci, oggi 16 marzo 2024)

La diretta del gigante di Saalbach aprirà oggi, sabato 16 marzo 2024, le Finali della Coppa del Mondo di sci. Siamo nella celebre località austriaca che l’anno prossimo ospiterà i Mondiali di sci alpino e di conseguenza organizza le Finali del Circo Bianco nella stagione precedente: la grande novità è che le gare tecniche e quelle della velocità sono state suddivise su due differenti settimane e si comincia con gigante e slalom tra oggi e domani. La Coppa del Mondo generale e anche quella di specialità del gigante sono già ampiamente assegnate a Marco Odermatt, ma il fenomeno svizzero potrebbe ancora scrivere pagine di storia in questi giorni a Saalbach.

Settimana prossima infatti Odermatt cercherà di vincere le Coppe di super-G e discesa per fare poker, ma siccome oggi si parla di gigante ecco che in palio c’è un record: lo svizzero finora ha vinto tutti i giganti maschili della stagione, compreso quello di Schladming con tanto di rimonta dopo un errore che lo aveva relegato all’undicesimo posto nella prima manche. Finora siamo a nove vittorie su nove, su ogni genere di neve e pendio, come ha dimostrato anche negli Usa tra Palisades Tahoe e Aspen, quindi è la storia dello sci il termine di paragone ideale per le imprese di Marco Odermatt: scoprire se completerà il percorso netto è senza dubbio la massima curiosità che ci accompagna mentre scopriamo le informazioni utili per seguire la diretta del gigante di Saalbach.

DIRETTA GIGANTE SAALBACH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Saalbach vedrà il via alla prima manche alle ore 9.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Saalbach, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Saalbach (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE SAALBACH: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del gigante di Saalbach, abbiamo naturalmente già celebrato la marcia trionfale di Marco Odermatt, che finora ha vinto tutte le gare disputate nella specialità, dal debutto in Val d’Isere a una lussuosa doppietta sulla Gran Risa in Alta Badia, per poi proseguire con il trionfo nell’amata gara di casa ad Adelboden e poi con la già citata rimonta ad Adelboden prima del successo a Bansko e la tripletta anche in terra americana, tra Palisades Tahoe e due volte Aspen. Il verdetto è sempre stato lo stesso: oggi il fenomeno svizzero proverà a vincere per completare la stagione perfetta in slalom gigante da parte di colui che è pure campione olimpico e mondiale della specialità.

Il resto del mondo darà vita a una bella battaglia per il secondo posto nella classifica di specialità ma naturalmente l’obiettivo più ambito sarebbe quello di riuscire finalmente a battere Odermatt, perché questa gara in ogni caso passerà alla storia, qualunque ne sia l’esito. In casa Italia in gigante abbiamo apprezzato una squadra complessivamente più che discreta, come dimostra il fatto che ben quattro Azzurri si siano qualificati tra i migliori 25 che possono partecipare alle Finali. A lungo il migliore è stato Giovanni Borsotti, che però è andato in calendo, il premio del più costante quindi va ad Alex Vinatzer, con una crescita molto interessante da parte dell’altoatesino sublimata dal sesto e dal quinto posto nelle due gare di Aspen. In Colorado c’è stata anche la rinascita di Luca De Aliprandini con un quinto e un quarto posto dopo mesi spesso difficili, mentre Filippo Della Vite, potenzialmente il nostro migliore talento, è riuscito ad esprimersi al meglio solo in pochi sprazzi. Potrebbe allora essere proprio Pippo colui dal quale speriamo di ricevere un segnale per chiudere alla grande nella diretta del gigante di Saalbach…

