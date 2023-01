Diretta gigante Plan de Corones/ Streaming video Rai: Bassino e Brignone! CdM sci

La diretta del gigante di Plan de Corones ci regalerà oggi, martedì 24 gennaio 2023, un nuovo appuntamento sulle nevi italiane con la Coppa del Mondo di sci femminile 2022-2023, che dalle gare veloci di Cortina d’Ampezzo si sposta di pochi chilometri per proporci l’ormai tradizionale gigante infrasettimanale sulla pista Erta di Plan de Corones, nel Comune di San Vigilio di Marebbe, che questa volta ci regalerà un doppio appuntamento, dal momento che si gareggerà anche domani a causa dello spostamento del gigante che era in calendario a Spindleruv Mlyn. Questa naturalmente è una bellissima notizia, perché arriveranno a cinque le gare italiane in sei giorni, sempre con le Azzurre protagoniste, in gigante naturalmente soprattutto Marta Bassino e Federica Brignone.

Marta Bassino infatti si presenta a Plan de Corones come leader della classifica di specialità della Coppa di gigante, essendo salita sul podio in tutte le gare stagionali tranne una, nella quale però è stata seconda una Federica Brignone sempre più in crescita. Insomma, non ci si annoia mai con lo sci femminile, inoltre la tradizione delle nostre campionesse sulla pista Erta è davvero eccellente, di conseguenza adesso passiamo senza indugio a presentare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Plan de Corones.

GIGANTE PLAN DE CORONES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Plan de Corones vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la Tv di Stato, che come al solito dedica la ribalta del canale generalista per le gare in Italia, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Plan de Corones, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Plan de Corones, parliamo innanzitutto delle azzurre, che d’altronde sono sicuramente tra le favorite. Abbiamo messo giustamente in copertina Marta Bassino, che in questa stagione è la continuità fatta persona per quanto riguarda il gigante: una vittoria al Sestriere (grande precedente in Italia), due secondi posti a Killington e Kranjska Gora, altrettanti terzi posti nelle due gare di Semmering e un quinto posto nella seconda gara di Kranjska Gora come peggiore risultato. D’altronde, anche Federica Brignone sta facendo benissimo: è stata sfortunata con tre quarti posti spesso vicinissimi al podio, infine è finalmente riuscita ad ottenere un secondo posto per dare il “cambio” a Marta Bassino in Slovenia. Per il resto, la speranza è che possano fare un buon numero di punti Asja Zenere, Roberta Melesi ed Elisa Platino.

Parlando invece delle protagoniste straniere più attese nella diretta del gigante di Plan de Corones, ecco la sempre presente Mikaela Shiffrin, capace di vincere addirittura tre volte finora (doppietta a Semmering e Kranjska Gora), anche le manca costanza e per questo motivo è alle spalle di Bassino nella Coppa di specialità. Eccellente anche Lara Gut, vincitrice a Killington e poi capace anche di ottenere un secondo e un terzo posto, mentre per Petra Vlhova ci sono finora un secondo e due terzi posti e per la campionessa olimpica Sara Hector un secondo e un terzo posto. La variabile ai soliti nomi può essere la canadese Valerie Grenier, capace di vincere a Kranjska Gora. La qualità è altissima, lo spettacolo sarà assicurato nel gigante di Plan de Corones…

