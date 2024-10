DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2024: LA CLASSICA PIÙ DURA PER IL GRAN FINALE

Con la diretta Giro di Lombardia 2024 siamo oggi, sabato 12 ottobre, all’ultimo atto di una stagione che entrerà nella leggenda del ciclismo grazie a Tadej Pogacar, autore della tripletta Giro-Tour-Mondiale per la terza volta nella storia, ma la prima nella quale a questa “Tripla Corona” si aggiunge anche una classica Monumento, cioè la Liegi vinta in primavera. Il Giro di Lombardia sarebbe la definitiva apoteosi, anche perché il fenomeno sloveno ha vinto le ultime tre edizioni consecutive e l’eventuale poker consentirebbe a Tadej Pogacar di eguagliare i successi consecutivi di Fausto Coppi dal 1946 al 1949: nella stagione dei record, sarebbe la ciliegina sulla torta.

Quest’anno la diretta Giro di Lombardia 2024 porterà la corsa da Bergamo a Como, con alcune novità che esamineremo meglio fra poco, ma per Pogacar non è un problema perché negli scorsi anni ha già vinto la Classica delle Foglie Morte in entrambe le sue versioni. La condizione naturalmente è al top, come lo sloveno ha dimostrato con la fuga di 100 km per vincere il Mondiale e poi anche in seguito, gli avversari dovranno inventarsi qualcosa per negargli almeno una soddisfazione in questo anno memorabile. Il cast è straordinario, ma persino Remco Evenepoel e gli altri campioni presenti oggi sono in difficoltà davanti a un simile strapotere: di certo ci proveranno in tanti a cambiare l’epilogo più prevedibile, staremo a vedere con la certezza che in ogni caso la diretta Giro di Lombardia 2024 ci regalerà una corsa meravigliosa…

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2024 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE

La diretta Giro di Lombardia 2024 in tv sarà integrale sulla Rai, fin dalla partenza su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), con passaggio di rete alle ore 14.00 per seguire su Rai Due tutte le fasi salienti fino alla premiazione del vincitore dopo l’arrivo. Anche la diretta streaming video Giro di Lombardia 2024 tramite il sito o l’applicazione di Rai Play sarà disponibile gratuitamente per tutti. Il Giro di Lombardia è però visibile per gli abbonati anche su Eurosport, con diretta streaming video su Discovery +. Infine ricordiamo anche il sito ufficiale ilombardia.it, la pagina Facebook Il Lombardia e l’account X @Il_Lombardia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2024 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2024: IL PERCORSO, GLI ORARI E TUTTE LE SALITE

Naturalmente la diretta Giro di Lombardia 2024 sarà caratterizzata da un percorso durissimo di 255 km, che rendono la Classica delle Foglie Morte la corsa di un giorno più difficile al mondo dal punto di vista altimetrico, anche se l’impossibilità di affrontare il Civiglio renderà un pochino più “facile” il finale – non è detto che sia un male, con i fenomeni del ciclismo attuale potrebbe essere anzi un motivo in più per osare da lontano. La partenza sarà alle ore 10.40 da Bergamo e i primi 130 km circa saranno tutti nella provincia orobica, con un peso già significativo perché si farà una sorta di “giro delle Valli” con tante salite a cominciare dal Forcellino di Bianzano (km 29,9), seguito dall’ascesa verso Selvino (km 56,1), al posto della salita di Ganda dopo il maltempo dei giorni scorsi; poi avremo il Colle di Berbenno (km 87) e la salita di Valpiana (km 106,9) per portare la corsa alla Roncola, da dove si scenderà per affrontare un tratto più pianeggiante. Sono tutte salite ben note, affrontate spesso negli ultimi anni, che renderanno già durissimo il Lombardia fin dalle sue prime battute.

Ci si avvicinerà poi al Lago di Como e le salite proseguiranno con la Sella di Osigo (km 165,5), cioè la salita che porta da Onno verso Asso, per poi affrontare la salita simbolo della diretta Giro di Lombardia 2024, cioè quella verso la Madonna del Ghisallo (km 176,8), anche se affrontata dal versante meno duro, per cui si farà in discesa quella che di solito è la salita. Si pedalerà poi verso Nesso per affrontare la Colma di Sormano (km 213,1), che possiamo considerare la salita regina di questa edizione con i suoi ben 12,9 km al 6,4% medio e il finale al 9,1%, perfetto trampolino per gli attacchi, anche perché a quel punto il traguardo non sarà molto lontano. Al termine della discesa si pedalerà naturalmente verso il capoluogo lariano, ma resterà ancora il San Fermo della Battaglia (km 249,9) con i suoi 2700 metri al 7,2% prima della picchiata verso l’arrivo di Como, in viale Felice Cavallotti causa impossibilità di arrivare sul Lungo Lario Trento dopo le esondazioni dei giorni scorsi.