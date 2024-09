DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2024: DUELLO POGACAR-EVENEPOEL?

Il giorno più atteso è arrivato per la diretta Mondiali ciclismo 2024, perché oggi domenica 29 settembre a Zurigo in programma c’è la gara in linea uomini Elite, cioè la corsa riservata ai professionisti, che assegnerà al vincitore la maglia iridata più prestigiosa. L’attesa è alle stelle anche perché su un percorso impegnativo tutti ci attendiamo la sfida stellare fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel: lo sloveno potrebbe completare la cosiddetta “Tripla Corona” con Giro d’Italia e Tour de France, mentre il belga potrebbe portare a termine un’inedita ‘doppia doppietta’ dopo l’oro a cronometro, considerando che ha già vinto entrambe le prove anche alle Olimpiadi.

Diretta/ Kopecky ha vinto, Longo Borghini bronzo! Gara in linea donne Mondiali ciclismo 2024 (28 settembre)

I due grandi favoriti della diretta Mondiali ciclismo 2024 sono loro, con Pogacar forse un ulteriore gradino sopra ma Evenepoel di certo rivale pericolosissimo, anche perché entrambi sanno correre in maniera spettacolare e quindi potrebbero regalarci emozioni, magari anche da lontano. Tutti gli altri potrebbero agire per così dire di rimessa, a cominciare da Primoz Roglic, l’altro asso nella manica di una fenomenale Slovenia, oltre naturalmente al campione in carica Mathieu Van der Poel, anche se stavolta il percorso potrebbe essere più adatto agli altri campioni. L’Italia punterà soprattutto su Giulio Ciccone e Antonio Tiberi, che potranno essere buoni outsider e speriamo si possano inserire nella sfida stellare che ci attende nella diretta Mondiali ciclismo 2024…

Pronostico Mondiali ciclismo 2024/ Fondriest: “Pogacar favorito numero 1 a Zurigo” (esclusiva)

MONDIALI CICLISMO 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

L’appuntamento in diretta tv con i Mondiali di ciclismo 2024 sarà completo sulla Rai per la gara in linea: appuntamento fin dalle ore 10.20 su Rai Sport HD (canale numero 58), poi dalle ore 14.00 su Rai Due fino alle premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che i Mondiali di ciclismo 2024 saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play, oltre che tramite i canali oppure i servizi di streaming video di Eurosport, ma su abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI CICLISMO 2024

Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024/ Oro Evenepoel, argento Ganna, bronzo Affini: è grande Italia!

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2024: ORARI E PERCORSO

Andiamo allora a scoprire il percorso della gara in linea che renderà la diretta Mondiali ciclismo 2024 una delle più impegnative in epoca recente. Cominciamo osservando che la partenza sarà da Winterthur alle ore 10.30 e che ci saranno da affrontare 273,9 km con quasi 4500 metri di dislivello. Prima di entrare nel circuito di Zurigo, ci sarà un tratto di quasi 70 km già piuttosto impegnativo, perché caratterizzato da ben tre salite a Buch am Irchel (4,8 km al 4,2% medio, col tratto finale al 7%), Kyburg (1300 metri ma con pendenza media al 10,2% e punte al 14%) e Binz, 1800 metri al 7,5% e punta massima al 12%.

Arrivati a Zurigo ci sarà da affrontare il circuito ormai ben conosciuto da chi ha seguito anche le gare dei giorni scorsi, ma dopo un primo passaggio sul traguardo saranno ben sette i giri completi per i professionisti. La prima parte sarà la più impegnativa, con lo strappo di Zürichbergstrasse che toccherà pendenza massima al 17,2% su 1100 metri all’8%, seguito dalla salita di Witikon, 2,3 km al 5,7% medio e con punte massime al 9%. L’ultima salitella sarà a circa 7 km dall’arrivo di Zurigo, meno impegnativa ma a sua volta da affrontare per ben sette volte, il che renderà ovviamente tutto più complicato. Il nome del vincitore emergerà solo nel finale oppure qualcuno ci regalerà una cavalcata trionfale nella diretta Mondiali ciclismo 2024?