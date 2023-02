Diretta/ Giugliano Messina streaming video tv: i giallorossi in Campania (Serie C)

DIRETTA GIUGLIANO MESSINA: I TIGROTTI OSPITANO I SICILIANI

La diretta Giugliano Messina, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 14:30, racconta una sfida tra due compagini impiegate in obiettivi differenti frutto di queste ventiquattro giornate di campionato. I neopromossi gialloblu stanno viaggiando spediti verso la zona playoff con il nono posto attuale che soddisfa i Tigrotti, imbattuti da quattro gare di fila. Positivo anche il percorso recente del Messina con il prestigiosissimo pari col Catanzaro in seguito a tre vittorie consecutive.

DIRETTA/ Messina Catanzaro (risultato finale 1-1): pareggia Balde!

Il notevole rendimento casalingo del Giugliano ha visto i campani perdere solo due volte in dodici incontri, uscendo dunque con almeno un punto per ben dieci partite. Fatica invece tremendamente il Messina una volta lasciata l’isola sicula con dieci sconfitte in undici sfide in trasferta. L’unica vittoria è tra l’altro il match più recente giocato lontano dalle mura amiche ovvero il successo con la Viterbese.

DIRETTA/ Turris Giugliano (risultato finale 0-2): la chiude Oyewale

DIRETTA GIUGLIANO MESSINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Giugliano Messina sarà come da manuale trasmessa su Eleven Sports, ove sono caricati i match di Serie C. Usuale l’abbonamento, strutturato sia mensilmente, sia stagionalmente. La diretta Giugliano Messina è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

GIUGLIANO MESSINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Messina saranno protagoniste del match tra i Tigrotti col 3-5-2 e i biancoscudati col 3-4-3. Nel modulo dei gialloblu sarà presente Sassi a scagliarsi contro i goal attentati, a proteggere vi è la barricata Scognamiglio, Biasiol, Poziello. La metà della mela sarà composta da Di Dio, Ceparano, col pallino del gioco che va a Iglio, affiancato da Eyango e a chiudere sulla fascia, Oyewale. Come vertici, a incursione, troviamo Sorrentino e Salvemini.

DIRETTA/ Messina Avellino (risultato finale 2-0): tris di vittorie per i peloritani

In porta dei giallorossi è presente Fumagalli, in primissima linea difensiva Berto, Ferrara e Balde. Il quartetto centrocampista con Celesia, Fiorani, Mallamo, e a chiudere l’esterno Fofana. Terna offensiva il destro Catania, il sinistro Perez e al centro colui che ha stabilito il pareggio contro il Catanzaro, Balde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Giugliano Messina recitano a favore dei campani. Il successo dei Tigrotti è infatti dato da Snai a 1.90, inferiore di gran lunga al segno X (3.25) e al 2 (3.80). La vittoria o il pareggio del Messina, in gergo definito X2, è dato a 1.74. Poco più alta della doppia chance esterna invece il Gol a 1.75, pressoché simile al No Gol.

Ci saranno almeno tre gol nell’incontro? L’esito corretto di questa previsione è dato a oltre due volte la posta in palio (2.05) mentre l’Under lo possiamo trovare a 1.65. A ottobre 2022 fu il Messina ad avere la meglio col punteggio di 1-0, quotato in questa circostanza a 10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA