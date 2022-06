Diretta Golden State Boston/ Streaming video tv: gara-5 decisiva? (NBA Finals 2022)

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: CHI VA IN VANTAGGIO?

Golden State Boston è in diretta dal Chase Center di San Francisco, alle ore 3:00 della mattina italiana di martedì 14 giugno: si gioca gara-5 delle NBA Finals 2022. Negli Stati Uniti lo chiamano pivotal game, ovvero decisivo: siamo sul punteggio di 2-2 nella serie, e questo significa che intanto gli Warriors si sono ripresi il fattore campo dopo l’impresa nel quarto episodio (espugnando il TD Garden) e poi che, appunto, comunque vada a finire ci sarà una squadra che avrà il match point a disposizione per il titolo, e resta da capire se sarà così per i Celtics in casa o per gli Warriors in trasferta.

La diretta di Golden State Boston torna dunque nella Baia: possiamo dire che le NBA Finals 2022 fino ad oggi siano davvero straordinarie, ricche di tensione e di momenti diversi all’interno di ogni singola partita, con un trend attualmente ben preciso (ci torneremo) e prestazioni singole da leggenda unite a prove corali soprattutto a livello difensivo. Nulla di scontato insomma: tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta di Golden State Boston, naturalmente non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà in campo e chi otterrà la vittoria…

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Golden State Boston viene trasmessa su Sky Sport NBA: gli abbonati alla televisione satellitare dovranno selezionare il canale 209 del loro decoder, qui la telecronaca sarà nella nostra lingua con Flavio Tranquillo che sarà affiancato dal commento tecnico di Davide Pessina. Ricordiamo poi che in assenza di un televisore le NBA Finals 2022, in questo caso ovviamente gara-5, saranno fruibili dai clienti Sky anche in diretta streaming video: in questo caso bisognerà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Golden State Boston ci presenta un pivotal game: gli Warriors hanno vinto al TD Garden impattando sul 2-2 la serie delle NBA Finals 2022. Ancora una volta dunque è stato confermato il trend di cui parlavamo in precedenza: nel corso dei playoff di questa stagione, sia Golden State che Boston hanno sempre vinto la partita seguita ad una sconfitta. Questo ci porterebbe a dire che questa notte sia nuovamente il momento dei Celtics, ma prima o poi potrebbe anche arrivare l’eccezione che conferma la regola.

Quello che è interessante è che chi pensava che le NBA Finals 2022 dovessero essere scontate, con la più navigata Golden State a chiuderle in quattro e quattr’otto, non aveva probabilmente fatto i conti con il cuore e il talento dei Celtics, ma magari non aveva considerato che Draymond Green (comunque importante nel finale di gara-4) giocasse ben al di sotto dei suoi standard. Ancora una volta immenso Steph Curry, che con 43 punti e 10 rimbalzi ha tenuto aperta da solo la serie, rifiutando che Boston andasse sul 3-1 prendendosi una bella fetta di titolo NBA. Adesso come detto è pivotal game: vedremo quale delle due squadre avrà il primo match point per vincere le NBA Finals 2022, tra poco sarà il momento della diretta di Golden State Boston…

