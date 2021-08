Diretta Grecia Serbia finale pallanuoto Olimpiadi/ Streaming video, risultato partita

DIRETTA GRECIA SERBIA FINALE PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020

Grecia Serbia, in diretta dal Tatsumi Water Polo Centre, è la finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 e si gioca alle ore 9.30 italiane di oggi (16.30 locali), domenica 8 agosto 2021. Il calendario vuole che la diretta di Grecia Serbia sia praticamente l’ultimo atto in assoluto della rassegna a cinque cerchi, un grande onore per le due Nazionali e più in generale per tutta la pallanuoto. Finale di altissimo livello, ma forse un po’ a sorpresa per quanto riguarda la Grecia, sempre ottima squadra di pallanuoto ma non tra le principali favorite alla vigilia. La Serbia invece è una certezza e l’Italia ha dovuto impararlo a sue spese: il nostro Settebello è campione del Mondo in carica, ma non ha avuto scampo ai quarti di finale contro i serbi, che ora sono sulla carta i favoriti per la vittoria che sarebbe il bis dell’oro olimpico che la Serbia detiene già da Rio 2016. Per sintetizzare, potremmo dire che la Serbia ha qualcosa in più e dovrà mettere in acqua la sua superiorità, mentre la Grecia dovrà sfruttare la serenità di chi non ha nulla da perdere perché è già andato ben oltre le aspettative, cercando di fare una sorpresa in stile Europei di calcio 2004, per citare una pagina storica dello sport greco. Sorpresa o conferma, questo ci dovrà dire Grecia Serbia…

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA FINALE PALLANUOTO GRECIA SERBIA DELLE OLIMPIADI 2020:

La diretta tv di Grecia Serbia, finale della pallanuoto maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta, anche se non si tratterà magari di una diretta integrale per questo match di pallanuoto. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

OLIMPIADI 2020, GRECIA SERBIA FINALE PALLANUOTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Grecia Serbia, finale della pallanuoto maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, metterà di fronte ellenici e serbi, di cui adesso andiamo a ripercorrere in breve il cammino in questi Giochi. La Grecia ha vinto il girone A della prima fase con quattro vittorie più il pareggio per 6-6 contro l’Italia, grazie soprattutto al successo sull’Ungheria, altra big del girone. In seguito la Grecia ha dimostrato di meritare la finale, perché ai quarti ha travolto per 10-4 il Montenegro, poi in semifinale ha vinto per la seconda volta contro l’Ungheria, in questo caso con un netto e meritato 9-6. Dall’altra parte, la Serbia ha cominciato piano nel girone B, tanto da ottenere solo il terzo posto alle spalle di Spagna e Croazia, perdendo sia contro gli iberici sia nel derby con i croati, poi però ha voltato pagina battendo per 10-6 l’Italia campione del Mondo ai quarti di finale e poi prendendosi la rivincita contro la Spagna nella semifinale vinta per 10-9 dagli slavi. Tradizione ed esperienza sono dalla parte della Serbia, ma la Grecia fin qui è stata quasi perfetta (solo contro l’Italia non ha vinto): la finale della pallanuoto si annuncia palpitante…

