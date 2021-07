Diretta Italia Grecia/ Streaming video tv: 2^ turno pallanuoto Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA GRECIA, PALLANUOTO: SECONDO BANCO DI PROVA AZZURRO

Italia Grecia, in diretta dal Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi, martedì 27 luglio alle ore 8.30, secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15.30 in Giappone). Spazio dunque ancora al Settebello per la pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la squadra di Sandro Campagna torna dunque in vasca a Tokyo per il secondo turno della fase a gironi del tabellone maschile e non vediamo l’ora di riavere i nostri beniamini, che forti di un ottimo debutto contro il Sudafrica ora promettono scintille contro la Grecia, rivale sulla carta decisamente più temibile. Per la nostra nazionale un banco di prova importante, tenuto conto che alla vigilia dell’impegno a cinque cerchi l’Italia (che è pure campione del mondo in carica, ma il titolo risale al 2019) non vantava poi una gran condizione fisica e mentale: pure nulla è precluso per i nostri azzurri, men che meno oggi alla vigilia della diretta tra Italia e Grecia.

Federica Pellegrini, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA GRECIA PALLANUOTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Grecia pallanuoto, come tutte le Olimpiadi Tokyo 2020, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi Tokyo 2020, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL CONTESTO

Siamo dunque pronti a dare il via alla diretta tra Italia e Grecia, match del secondo turno per i gironi della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: pure prima diamo un miglior contesto alla sfida che ci attende questa mattina. Cominciamo con gli azzurri: con un percorso pre olimpico poco incoraggiante, il Settebello ha però iniziato al meglio la sua avventura a cinque cerchi debuttato con successo con il Sudafrica. Un 21-2 che fa bella figura e che pure ha mostrato la voglia di riscatto dei nostri beniamini, pronti ora ad affrontare un rivale più quotato ma non insuperabile. Ecco infatti la Grecia di coach Athanasios Kechagis, che sesto a Rio 2016 e medaglia di bronzo nella World league del 2020, vul, certo far bella figura in acqua nipponica. I biancoblu hanno poi cominciato bene il torneo con il successo risicato per 10- conto l’Ungheria: una vittoria non facile ma che mostra la voglia di fare dei greci, oggi temuti rivali. Chissà dunque che ci attenderà questa mattina!

LEGGI ANCHE:

Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: tanta Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA