DIRETTA GRECIA USA/ Video streaming tv: lo storico precedente del 2006 (Mondiali basket 2023, oggi 28 agosto)

DIRETTA GRECIA USA: IL PRECEDENTE

Quando si parla della diretta di Grecia Usa non può che venire alla mente quell’episodio che, come abbiamo già accennato, è rimasto nella storia: la semifinale dei Mondiali 2006, che avrebbero dovuto rappresentare il riscatto per gli Stati Uniti e invece si erano risolti in un deludente bronzo. La Grecia aveva vinto quella semifinale; celebri erano rimasti i commenti di coach Mike Krzyzewski circa il “numero 4” della nazionale ellenica, che altri non era che Theo Papaloukas ovvero uno dei giocatori più forti che mai abbiano calcato i parquet europei e che però negli Stati Uniti non era nemmeno conosciuto.

Quella frase, e quella vittoria della Grecia, lasciavano intendere all’epoca una distanza culturale ancora evidente; di team Usa facevano parte tra gli altri LeBron James (che di lì a un anno avrebbe raggiunto le prime finali NBA), Allen Iverson, Dwyane Wade (neo campione con i Miami Heat e MVP delle Finals). Eppure, non era arrivata la medaglia d’oro: per tornare a vederla, gli Stati Uniti avrebbero dovuto aspettare il “Redeem Team” con l’aggiunta di Kobe Bryant e Carmelo Anthony (assente in quel 2006), ma quella sconfitta anche se poi riscattata rimarrà per sempre nella storia degli Usa di basket, che ora dunque la ricorderanno nel match contro la Grecia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GRECIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

GRECIA USA: UNO SHOW!

Grecia Usa, in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay (nelle Filippine, ovviamente), si gioca alle ore 14:40 italiane di lunedì 28 agosto: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo C ai Mondiali basket 2023. Grande spettacolo sul parquet: nel girone sono presenti anche Giordania e Nuova Zelanda – recentemente avversaria dell’Italia in amichevole – e non c’è dubbio alcuno che le due grandi favorite per il passaggio agli ottavi di finale siano queste, che oggi dunque si scontreranno idealmente per la prima posizione nel girone. Certo, la bilancia pende totalmente a favore degli Stati Uniti: la Grecia si è presentata al via della competizione senza Giannis Antetokounmpo.

Inevitabilmente l’assenza della stella dei Milwaukee Bucsk diminuisce drasticamente le speranze elleniche di arrivare in zona medaglia, anche se chiaramente non si può mai dire (intanto anche la Grecia ha perso contro di noi); per quanto riguarda gli Usa, bisogna vendicare il flop di quattro anni fa ma sul roster allenato da Steve Kerr permane qualche dubbio. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Grecia Usa, una partita che comunque rimane storica anche per un episodio che poi racconteremo; mentre aspettiamo che arrivi la palla a due, proviamo a tracciare qualche altro tema legato alla partita valida per i Mondiali basket 2023.

DIRETTA GRECIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Grecia Usa dovrebbe quindi risolvere il discorso legato al primo posto, nel gruppo C dei Mondiali basket 2023. Come già detto le speranze elleniche non sono così solide: certo, con Giannis Antetokounmpo sul parquet la nazionale greca aveva comunque fallito gli Europei, dunque non può mai essere un discorso assoluto ma chiaramente la presenza dominante dell’ala dei Bucks avrebbe fatto comodo a questa nazionale. Anche perché, in aggiunta, ai Mondiali non ci sono nemmeno due straordinari playmaker come Kostas Sloukas e Nick Calathes: la Grecia sta provando a rinnovare ma queste assenze pesano eccome.

Gli Stati Uniti non possono non partire per vincere la medaglia d’oro, ma non è scontato che succeda: nelle ultime sei edizioni hanno festeggiato soltanto due volte (2010 e 2014) e questo comprende rassegne in cui gli NBA erano presenti, e magari anche con un roster sulla carta più competitivo di quello attuale. Steve Kerr può essere una garanzia in panchina, ma allenare una nazionale per poche settimane non corrisponde a essere head coach dei Golden State Warriors; insomma, nonostante la superiorità schiacciante sulla carta gli Usa si trascinano qualche dubbio ai Mondiali basket 2023, il campo eventualmente li dissiperà…











