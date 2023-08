DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA/ Video streaming tv: focus sui nostri avversari (basket, oggi 21 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Mentre si avvicina la diretta di Italia Nuova Zelanda, possiamo spendere qualche parola in più sui Tall Blacks, gioco di parole che richiama naturalmente gli All Blacks di rugby e l’altezza dei giocatori di basket, sport nel quale però la Nuova Zelanda ha evidentemente molto meno blasone rispetto alla palla ovale. Alle Olimpiadi ci sono solamente due partecipazioni da comprimari nel 2000 e nel 2004, quando l’Italia vinse per 71-69 proprio contro i neozelandesi la prima partita della nostra avventura verso un leggendario argento.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 93-87): Fontecchio ispira, altra vittoria! (basket, 20 agosto 2023)

Ai Mondiali invece questa sarà la settima partecipazione, sesta consecutiva dal 2002 in poi, a dimostrazione di una eccellente continuità, ma con l’unico guizzo che fu il quarto posto proprio di 21 anni fa a Indianapolis, piazzamento poi neanche lontanamente ripetuto. UnaNazionale comunque di buon livello internazionale e naturalmente che ci fornisce l’occasione per un confronto che ci dia ulteriori indicazioni verso i Mondiali che cominciano venerdì. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Portorico (risultato finale 98-65): successo per mister Pozzecco (oggi 13 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Nuova Zelanda, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita oggi, stesso discorso per quanto riguarda una diretta streaming video di Italia Nuova Zelanda. Di conseguenza, il principale punto di riferimento per avere informazioni sulla partita amichevole di basket saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della FIP.

ITALIA NUOVA ZELANDA: ULTIMA AMICHEVOLE!

Italia Nuova Zelanda, in diretta alle ore 11.30 italiane di stamattina, lunedì 21 agosto 2023, sarà la seconda amichevole in terra asiatica per la nostra Nazionale di basket. Siamo naturalmente ancora a Shenzhen, in Cina, dove ieri abbiamo giocato contro il Brasile, oggi l’Italia raddoppia sfidando la Nuova Zelanda in quella che sarà l’ultima amichevole prima degli ormai davvero imminenti Mondiali 2023 di pallacanestro. Venerdì avremo il debutto iridato nelle Filippine contro l’Angola, di mezzo naturalmente ci sarà anche il trasferimento (non così breve) dalla Cina a Manila e allora ecco che la diretta di Italia Nuova Zelanda è davvero la prova generale per i Mondiali.

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 74-70): vittoria azzurra con brivido finale

Ci avviciniamo alla manifestazione iridata con grande e tutto sommato anche giustificato entusiasmo, perché finora (pur con tutte le cautele del caso) il cammino di preparazione degli Azzurri è stato eccellente, con la chicca della doppia vittoria nel prestigioso e impegnativo Torneo dell’Acropoli ad Atene contro la Serbia e anche sui padroni di casa della Grecia, ma anche altri successi, come quelli a Trento oppure la vittoria a Ravenna contro Portorico nel giorno della festa per capitan Gigi Datome. Il morale quindi è alto, però naturalmente ora si deve sistemare ogni singolo dettaglio perché dalla prossima partita saremo ai Mondiali: che cosa ci dirà la diretta di Italia Nuova Zelanda?

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Nuova Zelanda, possiamo allora fare il punto sul cammino verso questi Mondiali che inizieranno ormai fra pochissimi giorni. Sicuramente la nostra Nazionale di basket sta vivendo un periodo di crescita e già da qualche anno è tornata a darci soddisfazioni, su tutte i quarti di finale delle scorse Olimpiadi a Tokyo. L’anno scorso eliminazione ai quarti anche agli Europei, con i rimpianti legati a un colpo sfiorato contro la Francia che ci ha sconfitti ai supplementari di una partita che avrebbe potuto cambiare la storia recente degli Azzurri, però l’Italia è tornata nel giro che conta e i Mondiali ci vedono tra le outsider più temute, pronti a fare l’impresa.

Certo, le amichevoli non bastano e sarà fondamentale mettere sul campo tutto il nostro valore da venerdì in poi; inoltre non siamo tra le prime favorite per la vittoria, ma ce la potremo giocare praticamente con tutti e (ripensando ad anni in fondo non così lontani) questo è già un ottima base per provare poi a sognare ancora più in grande. Intanto ecco un test interessante contro la Nuova Zelanda: abbiamo già vissuto delle amichevoli “intercontinentali” in queste settimane, dalla Cina a Portorico fino naturalmente al Brasile di ieri, ci mancava ancora un confronto con l’Oceania e allora oggi ecco colmata pure questa lacuna. Cosa ci dirà la diretta di Italia Nuova Zelanda?











© RIPRODUZIONE RISERVATA