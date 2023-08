Diretta/ Italia Grecia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket, oggi 10 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA GRECIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, tra pochissimi minuti vivremo la palla a due per la diretta di Italia Grecia. Ricordiamo allora che ai Mondiali l’Italia è stata inserita nel girone A, nel quale gli Azzurri affronteranno l’Angola il 25 agosto, la Repubblica Dominicana due giorni più tardi e infine i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto. Per la Grecia invece ecco il girone C, nel quale debutterà il 26 agosto contro la Giordania, ma naturalmente l’attesa è già per Grecia Stati Uniti, big-match della prima fase in programma il 28 agosto, prima di chiudere il girone il 30 agosto con la partita contro la Nuova Zelanda.

Volendo proiettarci ancora un pochino più in là, nella seconda fase l’Italia potrebbe incrociare le prime due del girone B (quello della Serbia), mentre il girone C di Grecia e Usa incrocerà le qualificate del gruppo D, che sarà quello della Lituania. Non manca poi tanto all’avventura iridata, ma naturalmente adesso è meglio pensare a quello che potrà offrirci l’attualità con una amichevole certamente affascinante: parola al campo per la diretta di Italia Grecia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Grecia, possiamo ricordare qualche numero della storia di questa grande classica del basket europeo, che dal 1951 in poi vanta un totale di ben 66 precedenti, con l’Italia avanti grazie a 40 vittorie a fronte di 26 sconfitte. L’ultimo incrocio però, lo abbiamo ricordato, ha sorriso agli ellenici: 81-85 al Forum di Assago nella prima fase degli Europei dell’anno scorso. L’Italia invece ha partecipato in 18 precedenti edizioni al Torneo dell’Acropoli, vincendolo nel 1997, nel 2001 e nel 2011.

Nel 1999, 2004 e 2005 lo giocò anche Gianmarco Pozzecco, che oggi da commissario tecnico lo ha presentato così: “Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello. Serbia e Grecia sono due delle formazioni più forti in Europa, spero che i ragazzi possano anche godersi due grandi sfide giocate in un palazzetto iconico come OAKA”. Rispetto a ieri, quando con la Serbia era una sorta di ‘campo neutro’, oggi si gioca contro i padroni di casa della Grecia e di conseguenza siamo sicuri che l’atmosfera saprà essere ancora più speciale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRA SUPER AMICHEVOLE

Italia Grecia, in diretta oggi, giovedì 10 agosto 2023, con palla a due alle ore 18.45 italiane ad Atene, sarà per gli Azzurri dell’ItalBasket il secondo e ultimo impegno nel prestigioso Torneo dell’Acropoli, uno degli appuntamenti più classici di ogni estate del basket per quanto riguarda le Nazionali. Amichevoli di lusso quindi per l’Italia, come quella vinta ieri contro la Serbia e naturalmente di nuovo oggi contro la Grecia padrona di casa, per tutte queste Nazionali sulla strada degli ormai imminenti Mondiali di basket 2023 che fra un paio di settimane cominceranno in Asia. La diretta di Italia Grecia sarà anche un significativo test di personalità per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco, perché giocare ad Atene contro gli ellenici non sarà semplice nemmeno dal punto di vista ambientale.

L’ultimo precedente di spessore era stato in casa nostra, ma in verità nel settembre scorso al Forum di Assago il fattore campo non era bastato all’Italia, che perse per 81-85 nella fase a gironi degli Europei di basket contro la Grecia. Oggi naturalmente parliamo “solo” di un’amichevole, il risultato sarà comunque importante come lo è sempre quando si giocano incontri così prestigiosi, ma evidentemente saranno significativi per il Poz anche i riscontri in termini di prestazione e di personalità. In ogni caso, ci godremo sicuramente una serata di spettacolo in compagnia del grande basket: che cosa ci dirà la diretta di Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Grecia, chiaramente ribadiamo che con l’amichevole di oggi prosegue per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco il lavoro in vista dell’ormai imminente avventura ai Mondiali di basket 2023. Sappiamo che inizialmente dovremo confrontarci con realtà molto diverse fra le nostre, cioè nella fase a gironi Angola, Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine, ma naturalmente giocare contro la Grecia sarà comunque importante, con la speranza che proseguendo il cammino ci sia occasione di sfidare le big europee. Pure gli ellenici a dire il vero stanno cercando di ritrovare la gloria: l’ultima partecipazione olimpica risale al 2008, l’ultima medaglia iridata al 2006 e l’ultimo podio europeo al 2009.

In Grecia tutta l’attenzione è rivolta al tentativo di recupero della star Giannis Antetokounmpo, anche senza di lui comunque si annuncia una partita molto bella. L’anno scorso l’Italia perse la sfida nella fase a gironi, ma poi globalmente facemmo una migliore figura agli Europei, battendo la Serbia agli ottavi e cedendo solo ai supplementari dei quarti contro la Francia mentre la Grecia vinse contro la Repubblica Ceca per poi cedere 107-96 contro la Germania. In ogni caso si comincia a respirare aria internazionale e di certo l’attesa è sempre più alta per la diretta di Italia Grecia…











