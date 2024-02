DIRETTA/ Gregorio Paltrinieri finale 800 sl streaming video Rai: in acqua, via! (Mondiali nuoto 2024)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL: SI COMINCIA!

Finalmente è arrivato il momento della diretta di Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio nella finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2024 Doha. Abbiamo parlato dei due italiani, ma quali sono gli avversari oggi? Non ci sarà Florian Wellbrock, incredibilmente eliminato in batteria con il decimo tempo; la concorrenza però non mancherà per Paltrinieri e De Tullio, perché in vasca con loro nuoterà Kristof Rasovszky, ungherese che qui ai Mondiali nuoto 2024 Doha ha vinto la medaglia d’oro nella 10 Km di fondo (che Greg non ha disputato) e poi avremo l’eterno ucraino Mykhailo Romanchuk, storico rivale di Paltrinieri che a Budapest 2022 è stato medaglia di bronzo e poi si è ripetuto agli Europei in vasca corta.

Forse però l’avversario più tosto nella finale degli 800 sl sarà l’irlandese Daniel Wiffen: intanto ha il secondo tempo di ingresso (7’46’’90), è andato fortissimo nei primi 500 e agli Europei in vasca corta dello scorso anno ha fatto en plein sulle lunghe distanze, laureandosi campione nei 400, 800 e 1500. In più, ai Mondiali di Fukuoka è arrivato quarto negli 800 con il record europeo, nuotando in 7’39’’19. Sarà dunque dura, ma noi abbiamo ottime speranze: mettiamoci allora comodi e lasciamo che a parlare sia la piscina, dove la diretta della finale degli 800 sl con Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GREGORIO PALTRINIERI FINALI 800 SL MONDIALI NUOTO 2024 DOHA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

La diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto Doha 2024 è uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama della kermesse iridata: alle ore 17:02 di mercoledì 14 febbraio, dunque la prima finale del giorno, assisteremo a ben due italiani a caccia di medaglie perché oltre a Paltrinieri sarà in vasca Luca De Tullio, che tra l’altro riferendoci ai tempi stampati in batteria sarebbe anche il favorito. Infatti, De Tullio è riuscito a ottenere il miglior crono di ingresso in finale; Paltrinieri, già quinto nella 5 Km di fondo, dovrà invece impegnarsi di più.

Chiaramente rimane lui il nome di punta nella diretta della finale degli 800 sl, anche perché le medaglie conquistate sulla distanza ai Mondiali sono già tre di cui una d’oro; tuttavia la concorrenza ai Mondiali nuoto 2024 Doha sarà agguerrita e uno dei principali rivali sarà proprio De Tullio, che in batteria ha impressionato e di conseguenza potrebbe ripetersi, anche se dovrà superare la pressione di una finale nella quale tutti lo guarderanno per essere il nuotatore in corsia 4, appunto forte del miglior tempo di qualificazione. Aspettando la diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 sl, facciamo qualche altro rapido approfondimento.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: LA PRESENTAZIONE

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2024 Doha. Le batterie hanno dato un’indicazione ben precisa: il miglior tempo lo ha fatto registrare Luca De Tullio, che ha nuotato in 7’46’’52 in una batteria nella quale è stato protagonista anche lo stesso Paltrinieri, il cui tempo di accesso alla finale è stato di 7’47’’38. La differenza tra i due italiani è stata di nemmeno un secondo, eppure si sono infilati cinque avversari perché Greg ha ottenuto il settimo crono: insomma, le differenze tra i finalisti sono state davvero minime.

Certamente è anche per questo che la finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2024 Doha promette scintille e spettacolo, ma soprattutto ci fa dire che Paltrinieri ha tutte le carte in regola per ottenere la quarta medaglia iridata dopo, ricordiamo, lo splendido oro di Gwangju 2019, l’argento di Kazan 2015 e il bronzo di Budapest 2017. Solo la vasca ci dirà naturalmente come andranno le cose, e quindi noi ci possiamo mettere comodi e aspettare l’esito di questa meravigliosa finale degli 800 sl, ai Mondiali nuoto 2024 Doha potrebbero arrivare due medaglie per l’Italia…











