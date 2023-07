DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL/ Video streaming Rai: il ricordo di Gwangju (Mondiali nuoto 2023)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL: L’ORO MONDIALE A GWANGJU

Aspettando la finale di Gregorio Paltrinieri negli 800 sl ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, andiamo a ricordare il momento in cui l’azzurro si era laureato campione del mondo sulla distanza. Dobbiamo tornare quattro anni fa, ed eravamo a Gwangju in Corea del Sud: dunque ancora Asia orientale, una bella cabala per Paltrinieri che si era qualificato in finale con il miglior tempo (7’45’’70) mentre Gabriele Detti lo aveva accompagnato con il quarto crono, nuotando in 7’46’’46. La finale non aveva avuto storia: Paltrinieri, con tanto di record europeo in 7’39’’27, aveva staccato di due secondi e un decimo il danese Henrik Christiansen, che aveva nettamente battuto il francese David Auby.

Risultato meno brillante per l’altro italiano presente in finale: Detti, in 7’43’’89, era arrivato quinto anche alle spalle di Jack McLoughlin e a completare il quadro della finale si erano classificati il discusso cinese Sun Yang, poi Serhij Frolov e Mychajlo Romanchuk. Il dato dunque ci dice che solo quest’ultimo e Paltrinieri, quattro anni dopo, sono ancora presenti nella finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, e questo ci dice già molto sulla tenuta temporale di Greg che oggi vuole riscrivere la storia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA

GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA

La diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 sl, ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, ci fa compagnia mercoledì 26 luglio: salvo variazioni la gara del carpigiano dovrebbe scattare alle ore 13:00, e dunque vedremo se il nostro Paltrinieri riuscirà a portare a casa un’altra medaglia da questa kermesse giapponese. Al momento Greg si è preso quella della 5 Km di fondo: dopo la delusione sulla distanza doppia ha lasciato alle spalle il connazionale Domenico Acerenza, dovendosi inchinare al solo Florian Wellbrock che in acque libere ha fatto doppietta.

Poi, Paltrinieri si è idealmente vendicato nella piscina di Fukouka: con il settimo tempo nuotato nella sua batteria ha lasciato fuori il tedesco dalla finale degli 800 stile. Una finale che non era scontata per l’azzurro, ma nella quale ora si sogna: vedremo dunque cosa succederà, se la diretta di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka ci regalerà un’altra medaglia per lui e per l’Italia. Tra poco si gareggia, non vediamo l’ora di scoprire l’esito di questa interessantissima finale degli 800 sl.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 SL: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Gregorio Paltrinieri con la finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka ci farà compagnia tra poco. Lo scorso anno Greg aveva mancato il podio: nella finale di Budapest infatti l’azzurro si era qualificato con il quarto tempo – anche alle spalle di Gabriele Detti – e questo risultato era stato confermato in finale. Detti era giunto sesto, ma a sopravanzare Paltrinieri rispetto alle semifinali era stato Robert Finke, che a sorpresa si era preso la medaglia d’oro (con record americano) davanti a Florian Wellbrock e Mychajlo Romanchuk.

Questi tre fanno ancora parte della finale degli 800 sl ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka; c’è ovviamente anche Paltrinieri, poi attenzione agli altri avversari che sono Guilherme Da Costa (quinto a Budapest), Ahmed Hafnaoui, Lukas Martens e soprattutto Daniel Wiffen, che lo scorso dicembre ha tolto a Greg il record europeo, e Sam Short detentore del record mondiale. Sarà una grande finale…











