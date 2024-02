DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI/ 5 Km fondo streaming video: così un anno fa (Mondiali nuoto 2024, 7 febbraio)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 5 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: L’ANNO SCORSO

Come già ricordato, aspettando la diretta di Gregorio Paltrinieri nella 5 Km di fondo ai Mondiali nuoto 2024 Doha possiamo fare un breve focus su come erano andate le cose nella gara dello scorso anno. Eravamo a Fukuoka, in Giappone, per la precisione nelle acque del Seaside Momochi Beach Park; era il 18 luglio e dunque, anche se chiaramente a Doha ci sono temperature ben diverse rispetto a quelle del Giappone, le condizioni della gara erano diverse. Paltrinieri aveva vinto la medaglia d’argento: il suo tempo era stato di 54’02’’5 e il carpigiano aveva pagato oltre quattro secondi da Florian Wellbrock, sicuramente il rivale più pericoloso che già l’anno precedente aveva vinto l’oro olimpico nella 10 Km.

Per l’Italia però era stata una grande giornata: Paltrinieri infatti aveva condiviso il podio con Domenico Acerenza, che era riuscito a mettere al collo la medaglia di bronzo nuotando in 54’04’’2. Questo terzetto aveva sbaragliato la concorrenza: basti pensare che in quarta posizione era arrivato Oliver Klemet, tedesco, che aveva pagato un distacco di ben 53 secondi da Acerenza. La speranza ovviamente è che Paltrinieri possa replicare l’oro vinto agli Europei di Roma nel 2022, ma per questo bisognerà aspettare; la concorrenza come detto non mancherà, si tratta ora di scoprire come andranno le cose nella diretta della 5 Km di fondo ai Mondiali nuoto 2024 Doha. (agg. di Claudio Franceschini)

GREGORIO PALTRINIERI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 5 KM FONDO

La diretta tv di Gregorio Paltrinieri nella 5 Km di fondo sarà garantita dalla televisione di stato, che copre la programmazione dei Mondiali nuoto 2024 Doha: nello specifico questa gara viene trasmessa su Rai Sport che si collegherà cinque minuti prima, dovrete dunque selezionare il canale numero 57 del vostro telecomando e, in alternativa, avrete accesso anche al servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito di Rai Play, oppure installando e attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Alle ore 11:00 di mercoledì 7 febbraio scatta la gara di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali nuoto 2024 Doha: la 5 Km di fondo prende il via e per l’azzurro sarà l’occasione per migliorare eventualmente il risultato che aveva colto lo scorso anno. Si tratta di una competizione tosta, in acque libere: un diverso stile di nuoto ovviamente rispetto alle competizioni in piscina, ma Paltrinieri nel corso degli anni ha dimostrato di saper essere vincente anche in queste prove. L’anno scorso, appunto, aveva vinto la medaglia d’argento piazzandosi alle spalle di Florian Wellbrock, già campione olimpico sulla distanza doppia.

Adesso vedremo se Gregorio Paltrinieri sarà in grado di vincere il titolo mondiale che sarebbe un miglioramento di quanto aveva ottenuto due anni fa a Roma. Ricordando che nella 10 Km l’azzurro non ha partecipato, aspettiamo la diretta di Gregorio Paltrinieri nella 5 Km di fondo ai Mondiali nuoto 2024 Doha, ci sarà anche Domenico Acerenza che difende la medaglia di bronzo e che invece la 10 Km l’ha fatta, guadagnando la qualificazione alle Olimpiadi anche se purtroppo non è riuscito a salire sul podio. Eventualmente, anche lui avrà l’occasione per rifarsi oggi…

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 5 KM FONDO: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere la diretta di Gregorio Paltrinieri nella 5 Km fondo in acque libere: ai Mondiali nuoto 2024 Doha il carpigiano fa il suo esordio dopo aver scelto di non partecipare alla 10 Km, competizione nella quale l’anno scorso era arrivato quinto a Fukuoka. Nella 5 Km invece Paltrinieri un oro iridato lo ha già vinto: due anni fa al Lido di Ostia c’era stata una bellissima doppietta azzurra perché l’argento lo aveva messo al collo Domenico Acerenza, i due erano arrivati a meno di un secondo di distanza mentre la medaglia di bronzo era andata a Marc-Antoine Olivier, un nome da tenere d’occhio perché pochi giorni fa è stato argento nella 10 Km.

Tra gli avversari di Paltrinieri e Acerenza ci sarà anche Kristof Rasovszky, ungherese che è stato medaglia d’oro nella distanza doppia ai Mondiali nuoto 2024 Doha; in generale comunque si tratterà di una prova tosta, in poco meno di mezz’ora chiaramente potrebbero succedere tante cose e sarà importante studiare la strategia giusta. Come detto si tratta di una competizione molto diversa dalle gare in piscina, anche quelle lunghe cui il nostro Paltrinieri è abituato, la speranza è che al termine della diretta della 5 Km di fondo ai Mondiali nuoto 2024 Doha possiamo festeggiare una o più medaglie ma questo lo scopriremo insieme tra poco…











