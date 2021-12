Diretta/ Grosseto Pescara streaming video tv: abruzzesi in caduta (Serie C)

DIRETTA GROSSETO PESCARA: PARTITA COMBATTUTA

Grosseto Pescara, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Abruzzesi in caduta, il pareggio interno contro la Lucchese non è servito agli abruzzesi per cambiare passo, con il Pescara che a quota 22 punti deve ormai preoccuparsi più a difendere la zona play off, vedendo la prima posizione occupata da Modena e Reggiana a 14 punti.

Diretta/ Pescara Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Sakho impatta al 90'!

Il Grosseto nell’ultima giornata disputata è riuscito a risollevarsi dall’ultima posizione in classifica, vincendo la sfida in casa del Siena e lasciando a 2 lunghezze di distanza la Viterbese. Le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta a Grosseto ai tempi della Serie B, il 5 maggio 2012 fu il Pescara a vincere un match spettacolare concluso con il punteggio di 2-4. Ultima vittoria maremmana, il 3-2 del 12 marzo 2011, sempre in cadetteria.

DIRETTA/ Pescara Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: risultato finale!

DIRETTA GROSSETO PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Pescara è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Pescara, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Drudi, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, De Marchi.

DIRETTA/ Inter Pescara Primavera (risultato finale 2-0) Fabbian e Iliev a segno!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA