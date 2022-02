DIRETTA GROSSETO PISTOIESE/ Video streaming tv: derby diventato ormai classico

DIRETTA GROSSETO PISTOIESE: I TESTA A TESTA

Il derby Grosseto Pistoiese ha parecchi incroci nella storia: si tratta di una partita che potremmo definire classica, tanto che gli ultimi 10 match sono andati in scena dal 2005 allo scorso settembre, quando al Melani è finita 1-1. Cosa ci dice il quadro di queste partite recenti? Sono cinque le vittorie del Grosseto che dunque è in vantaggio, la Pistoiese è riuscita a vincere questo derby regionale soltanto una volta ma lo ha fatto molto recentemente e in trasferta.

Era il gennaio 2021, match di andata dello scorso campionato (penultima giornata): gli arancioni, ai margini della zona playout nel girone A – entrambe quest’anno hanno cambiato, e non sono state le sole – si era imposta grazie ai gol di Federico Mazzarani e Matteo Stoppa, al 77’ e 80’ minuto. L’ultima vittoria casalinga del Grosseto è decisamente più lontana, perché per trovarla dobbiamo addirittura tornare al febbraio 2007: in quel 3-0 i marcatori erano stati Giovanni Cipolla, Lorenzo Dal Rio e Francesco Zizzari, l’allenatore della squadra di casa era Antonello Cuccureddu. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GROSSETO PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Pistoiese non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, da qualche anno l’intera programmazione della Serie C è competenza del portale Eleven Sports, che infatti fornisce tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di terza divisione. La visione sarà come al solito in diretta streaming video; potrete scegliere di abbonarvi al servizio, con un pagamento stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato, salvo eccezioni.

GROSSETO PISTOIESE: SFIDA SALVEZZA!

Grosseto Pistoiese, partita diretta dal signor Matteo Centi, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 febbraio: siamo al Carlo Zecchini per la 21^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Si recupera la seconda di ritorno, ma intanto si è giocato e questa è una delicatissima sfida per la salvezza. Entrambe le squadre hanno 16 punti, e alle loro spalle in classifica hanno solo la Viterbese; se non altro il Grosseto, che recentemente ha cambiato allenatore affidandosi ad Agenore Maurizi, ha pareggiato sul campo del Gubbio ottenendo un punto che dà morale, visto che è arrivato contro una squadra in zona playoff.

Per la Pistoiese è arrivata invece una sconfitta, in casa contro la Vis Pesaro: esordio negativo per Marco Alessandrini, che ora dovrà risollevare gli arancioni da una situazione tutt’altro che semplice e sapendo che i punti andranno cercati su ogni campo, senza distinzioni nell’approccio. Mentre aspettiamo che la diretta di Grosseto Pistoiese prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PISTOIESE

Avvicinandoci a Grosseto Pistoiese, scopriamo che Maurizi dovrebbe puntare sul 3-5-2: Siniega, Ciolli e Gorelli si piazzano a protezione del portiere Barosi, a centrocampo potrebbe essere Cretella a giocare da perno centrale con Artioli e Filippo Serena sulle mezzali, ma occhio anche a Ghisolfi e Saporiti per un assetto più offensivo, visto che questa squadra fatica a segnare. Raimo e Semeraro saranno confermati come esterni, mentre in attacco c’è tutta la possibilità che Nocciolini e Filippo Moscati prendano il posto di Arras e Capanni, giocando dunque come titolari ma con le alternative pronte alla staffetta.

Nella Pistoiese mancherà lo squalificato Antonio Romano: in mezzo al campo spazio probabilmente al veterano Valiani, che andrebbe a completare una linea con Santoro da regista e Pertica (o Castellano) ad agire come altro interno, ma anche con Mezzoni e Basani (o Martina) impegnati a correre sulle fasce laterali. Nel 3-5-2 di Alessandrini i tre difensori saranno Sottini, Sabotic e Moretti; Pozzi sarà il portiere, in attacco invece cerca spazio Stijepovic che eventualmente potrebbe anche essere impiegato come laterale tattico in un eventuale tridente, i favoriti per iniziare il match dello Zecchini restano però Vano e Pinzauti.



