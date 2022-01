Diretta Gubbio Grosseto/ Streaming video tv: i lupi cercano il riscatto (Serie C)

DIRETTA GUBBIO GROSSETO: LUPI REDUCI DA UNA PESANTE SCONFITTA

Gubbio Grosseto, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, è valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. I Lupi sono reduci dalla pesante sconfitta subita in casa dell’Entella, con l’incontro terminato con il risultato di 4-0. La squadra allenata da Vincenzo Torrente, non è riuscita a dar seguito alle due vittorie consecutive delle giornate precedenti. Il Gubbio occupa la settima posizione di classifica con 29 punti, in piena zona playoff.

Diretta/ Grosseto Carrarese (risultato finale 0-0): termina a reti bianche!

Il Grosseto alla sfida in Umbria, dopo aver pareggiato in casa contro la Carrarese, gara terminata senza reti, con il punteggio di 0-0. La squadra di Agenore Maurizi, insegue una vittoria che manca da cinque giornate. I toscani sono in penultima posizione di classifica con 15 punti, gli stessi del fanalino di coda Viterbese. La gara di andata, disputata a settembre si è conclusa in parità, con il risultato finale di 1-1.

DIRETTA/ Entella Gubbio (risultato finale 4-0) streaming: Schenetti cala il poker

DIRETTA GUBBIO GROSSETO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Gubbio Grosseto di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati ad Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUBBIO GROSSETO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Gubbio Grosseto, le quali si affronteranno nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore dei Lupi, Vincenzo Torrente, dovrebbe optare per il modulo 4-3-1-2, con i seguenti undici calciatori: Ghidotti; Aurelio, Redolfi, Signorini, Lamanna; Malaccari, Cittadino, Di Noia; Bulevardi; Sarao, Fantacci.

Diretta/ Modena Grosseto (risultato 2-1) streaming video tv: risultato finale!

Agenore Maurizi, allenatore del Grosseto dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione dei toscani, per la trasferta che si disputerà in casa del Gubbio :Barosi; Ciolli, Gorelli, Siniega; Raimo, Piccoli, Rabiu, Artioli, Semeraro; Arras, Capanni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Gubbio Grosseto di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Gubbio, abbinata al segno 1, quotata 1.70. L’eventuale risultato di parità, con segno X, viene proposto a 3.50. Il successo esterno del Grosseto, con segno 2, è quotato 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA