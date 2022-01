Diretta Pistoiese Vis Pesaro/ Streaming video tv: in cerca del riscatto (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE VIS PESARO: PARTITA IN EQUILIBRIO

Pistoiese Vis Pesaro, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Marcello Melani di Pistoia, è valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. Gli arancioni sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Reggiana, partita terminata con il punteggio di 3-1. La squadra allenata da Marco Alessandrini, insegue una vittoria che manca da nove giornate, con la Pistoiese che è scivolata in diciottesima posizione con 16 punti.

La Vis Pesaro arriva alla sfida di Pistoia, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Teramo, gara terminata con il risultato di 0-2. Battuta d’arresto per la formazione di Marco Bianchini, la quale non è riuscita a dar seguito alla vittoria precedente conseguita contro il Siena. I vissini sono comunque in zona playoff, occupando la decima posizione con 27 punti. Nella partita di andata, disputata a settembre, la Pistoiese ha conquistato i tre punti, vincendo 0-2 sulla Vis Pesaro.

PISTOIESE VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Vis Pesaro di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISTOIESE VIS PESARO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Pistoiese Vis Pesaro, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Marco Alessandrini dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare: Crespi; Gennari, Sabotic, Sottini; Mezzoni, Pertica, Romano, Santoro, Martina; Vano, Pinzauti.

Marco Banchini, allenatore della Vis Pesaro, dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Vis Pesaro, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Pistoia: Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Saccani, Astrologo, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Cannavò, Accursi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Pistoiese Vis Pesaro di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria della Pistoiese, abbinata al segno 1 è quotata 2.75. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 2.95. Il successo esterno della Vis Pesaro, con segno 2 è quotato 2.65.



