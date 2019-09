Diretta Gubbio Feralpisalò/ Streaming video tv: quote, bresciani in crisi (Serie C)

Gubbio Feralpisalò, diretta da Pirrotta, si disputa domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbetti di Gubbio. Gli umbri non riescono ad ingranare in questo avvio di campionato, avendo collezionato quattro pareggi e due sconfitte nei primi sei turni nel girone B. Domenica scorsa i rossoblu hanno subito un pesante 0-3 casalingo contro il Vicenza, ma hanno provato a reagire nel turno infrasettimanale pareggiando 1-1 in casa del Rimini, rispondendo con Cesaretti allo svantaggio. Perdendo 1-3 in casa contro il Fano nel turno infrasettimanale, la Feralpisalò ha invece deciso di esonerare il tecnico Damiano Zenoni e il suo vice, il fratello Cristiano. Dopo le vittorie contro Fermana e Virtus Verona il campionato dei Leoni del Garda sembrava decollato, ma il successivo pari di Modena e il ko interno contro il Fano è stato fatale al tecnico. Per la successione ancora nulla di ufficialmente deciso, potrebbe essere un nome caldo quello di Giuseppe Galderisi.

La diretta tv di Gubbio Feralpisalò non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Gubbio Feralpisalò, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbetti di Gubbio, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per il Gubbio allenato da Federico Guidi in campo con: Zanellati, Lakti, Konate, Bacchetti, Filippini, El Hilali, Malaccari, Sbaffo, Cesaretti, De Silvestro, Sorrentino. Per la Feralpisalò probabile 3-5-2, anche se il nuovo tecnico potrebbe comprensibilmente modificare il modulo fin qui utilizzato in avvio di stagione, schierato con: De Lucia; Giani, Legati, Rinaldi; Zambelli, Contessa, Magnino, Carraro, Scarsella; Maiorino, Stanco.

Per Gubbio Feralpisalò, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella ospite: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.00 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.35 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.05 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.10 e under 2.5 quotato 1.70.



