DIRETTA TORRES LUCCHESE, GRECO VUOLE RIMANERE QUARTO

La diretta Torres Lucchese andrà in campo alle 15,00 del 15 dicembre 2024 per una partita valida per la diciannovesima giornata. La sfida è tra due squadre che affrontano diversi momenti di forma e sono alla ricerca dei tre punti.

La Torres di Greco è quarta in classifica a quota 32 punti e ha vinto l’ultima partita contro il Carpi per 1 a 2 arrivata dopo tre sconfitte di fila. Sedicesima in classifica, invece, la Lucchese che ha perso le ultime due partite in campionato e rischia di andare ai playout.

Diretta/ Lucchese Arezzo (risultato finale 0-1): Guccione decide il derby (Serie C, 9 dicembre 2024)

TORRES LUCCHESE, DOVE VEDERLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

I tifosi toscani che non potranno affrontare la lunga trasferta in Sardegna potranno comunque godersi la diretta Torres Lucchese su Sky o se non sono in casa davanti alla tv in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO.

TORRES LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mentre aspettiamo il fischio d’inizio della diretta Torres Lucchese, soffermiamoci sulle probabili formazioni. La Torres di Greco andrà in campo con la difesa a tre composta da Idda, Antonelli e Mercadante davanti alla porta di Zaccagno. Zecca e Guiebre giocheranno sugli esterni dopo i gol contro il Carpi e sosterranno un attacco con Masala dietro a Scotto e Fischnaller.

Video Carpi Torres (1-2)/ Gol e highlights: vittoria importante ospite (Serie C, 7 Dicembre 2024)

Difesa a quattro, invece, per la Lucchese di Gorgone che dovrà fare a meno dello squalifica Sabbione che sarà sostituito da Cartano insieme a Gasbarro. Quirini e Visconti saranno gli esterni di centrocampo con Saporiti e Magnaghi come due punte.

TORRES LUCCHESE, LE QUOTE

Se siete degli scommettitori della domenica prendete in considerazione diretta Torres Lucchese, ma prima è bene analizzare i pronostici e le quote di Snai. La vittoria della Torres vale 1,60, la vittoria della Lucchese quotata 5,2,5 e il pari a 3,45.