DIRETTA/ Mauritania Angola video streaming tv: tornerà il gol oggi? (Coppa d’Africa, 20 gennaio 2024)

DIRETTA MAURITANIA ANGOLA, I TESTA A TESTA

Presentiamo la diretta di Mauritania Angola anche attraverso il bilancio dei precedenti. Ne troviamo quattro, che ci raccontano una storia comunque interessante: le quattro gare infatti riguardano la Coppa d’Africa, anche se solo una volta per la fase finale e con una “incursione” nel Campionato delle Nazioni Africane, che di fatto è lo stesso torneo ma con la regola che impone di convocare solo giocatori appartenenti al rispettivo campionato locale. Qui nel gennaio di un anno fa era finita 0-0; l’ultima partita “reale”, se così possiamo chiamarla, aveva avuto lo stesso risultato nel gruppo E della Coppa d’Africa di cinque anni fa.

DIRETTA/ Algeria Burkina Faso (risultato 1-1) video streaming tv: Bounedjah! (Coppa d'Africa 20 gennaio 2024)

Per trovare le altre due sfide dobbiamo invece tornare alle qualificazioni di quella stessa competizione: all’andata l’Angola aveva vinto 4-1 in rimonta, dopo la rete di Moctar El Hacen era arrivato il poker firmato Mateus (doppietta e una rete su rigore), Djalma e Gelson Dala. La sfida di ritorno invece se l’era presa la Mauritania, che al 17’ aveva segnato il gol decisivo con Adama Ba; poi, come già visto, entrambe le nazionali si erano qualificate per la Coppa d’Africa e anche oggi, curiosamente, si ritrovano nello stesso girone con le speranze di volare agli ottavi che non sono troppo ampie, ma vedremo in che modo finirà questa partita. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Senegal Camerun (3-1) gol e highlights: i campioni in carica centrano gli ottavi (20 gennaio 2024)

MAURITANIA ANGOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Mauritania Angola sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

QUASI UN DENTRO O FUORI

La diretta Mauritania Angola, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18:00, racconta della seconda giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa. I mauritaniani hanno provato a far punti contr il Burkina Faso e fino al 95′ c’erano anche riusciti. Poi il calcio di rigore concesso in pieno recupero, siglato da Bertrand Traore, ha spento le speranze della Mauritania.

Risultati Coppa d'Africa 2024, classifiche/ Vince la Guinea! Diretta gol live score (oggi 19 gennaio)

L’Angola ha strappato con le unghie e con i denti un pareggio per 1-1 all’Algeria. Sotto all’intervallo per la rete di Bounedjah al diciottesimo, gli angolani hanno segnato il definitivo 1-1 dagli undici metri con Mabululu. Un pareggio che per l’Angola vale ore e da fiducia in ottica qualificazione.

MAURITANIA ANGOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mauritania Angola vedono la squadra rossoverde schierarsi col 4-4-2 classico. In porta Niasse, difesa a quattro con Keita, El Abd, Ba e Abeid. Agiranno come esterni Thiam e Tanjy con Gasa,a e Fofana mediani. In attacco Koita e Kamara.

Risponde l’Angola con il 3-5-2. Neblu tra i pali, retroguardia con Buatu, Gaspar e Quinito. A centrocampo, da destra verso sinistra, Augusto, Fredy, Show, Paz e Fortuna. In attacco invece il tecnico ha optato per la coppia Luvumbo Zito e Gelson Dala.

MAURITANIA ANGOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mauritania Angola danno favorito il 2 a 2.40. Secondo bet365, il segno X a 3.05 mentre l’1 fisso a 3.25.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è dato a 2.70 contro l’1.44 dell’Under. Il Gol, per concludere, è offerto a 2.25 con l’1.57 della giocata opposto, il No Gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA