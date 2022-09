DIRETTA/ HJK Helsinki Betis streaming video e tv. In Finlandia (Europa League)

DIRETTA HJK HELSINKI BETIS: SPAGNOLI FAVORITI!

HJK Helsinki Betis, in diretta giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18.45 presso la Bolt Arena di Helsinki, sarà una sfida valida per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. Si gioca in Finlandia, una novità per le fasi a gironi delle competizioni europee, con l’HJK, la più prestigiosa squadra del paese nordico, che è riuscito a spingersi fino alla fase clou di Europa League, evitando la retrocessione in Conference partendo dai turni preliminari.

Il Betis Siviglia è formazione che ha mantenuto intatte le sue ambizioni nonostante qualche problema economico che ne ha condizionato il mercato. La squadra allenata da Manuel Pellegrini lo scorso anno ha lottato a lungo per un posto in Champions nella Liga spagnola ed ha conquistato la Copa del Rey, battendo in finale ai calci di rigore il Valencia. Il Betis ha iniziato il cammino nella Liga con 3 vittorie consecutive per poi subire la prima sconfitta in casa del Real Madrid, l’HJK Helsinki è in testa nella Veikkausliiga finlandese dopo 21 giornate, con 2 punti di vantaggio sul KuPS.

HJK HELSINKI BETIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Hjk Helsinki Betis sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. HJK Helsinki Betis, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI BETIS

Le probabili formazioni della diretta HJK Helsinki Betis, match che andrà in scena alla Bolt Arena di Helsinki. Per l’HJK Helsinki, Toni Koskela schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hazard, Arajuuri, Peltola, Toivio, Murilo, Hetemaj, Lingman, Kokko, Terho, Abubakari, Radulovic. Risponderà il Betis allenato da Manuel Pellegrini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Silva, Sabaly, Luiz Felipe, Gonzalez, Moreno, Guardado, Rodriguez, Canales, Fekir, Juanmi, Iglesias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta HJK Helsinki Betis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’HJK Helsinki con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.











