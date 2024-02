Video/ Dinamo Zagabria Betis (1-1) gol e highlights: Pellegrini eliminato! (Conference, 22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI DINAMO ZAGABRIA BETIS SIVIGLIA: LA SINTESI

Allo Stadion Maksimir le squadre di Dinamo Zagabria e Betis Siviglia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Jakirovic provano a prendere in mano il controllo delle operazioni affaciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 18′ con una punizione di Petkovic parata in corner da Silva.

I minuti scorrono sul cronometro ed i croati centrano anche una traversa al 22′ con il solito Petkovic ma gli ospiti allenati dal tecnico Pellegrini rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 38′ grazie alla rete messa a segno da Bakambu con un colpo di tacco su assist di Ruibal. Nel secondo tempo gli spagnoli insistono e si vedono respingere un tiro del neo entrato Willian Jose a ridosso della linea di porta al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i croati trovano il gol del pareggio al 59′ per merito di Kaneko, sfruttando al meglio il suggerimento offertogli dal suo compagno Hoxha.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero U. Schnyder ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Petkovic e Jakirovic da un lato, Ruibal e Carvalho dall’altro. Il pareggio maturato in Croazia, in virtù dell’1 a 0 dell’andata, permette alla Dinamo Zagabria di qualificarsi agli ottavi di finale della Conference League mentre il Betis Siviglia viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI DINAMO ZAGABRIA BETIS SIVIGLIA: IL TABELLINO

Dinamo Zagabria-Betis Siviglia 1 a 1 (p.t. 0-1) AND.: 1-0

Reti: 38′ Bakambu(B); 59′ Kaneko(D).

Assist: 38′ Ruibal(B); 59′ Hoxha(D).

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1) – Nevistic; Ristovski, Bernauer, Theophile-Catherine, Perkovic; Misic, Susic; Kaneko, Baturina, Hoxha; Petkovic. Allenatore: Jakirovic.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1) – Silva; Ruibal, Riad, Roca, Miranda; Johnny, Carvalho; Diao, Fekir, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Arbitro: U. Schnyder (Svizzera).

Ammoniti: 40′ Petkovic(D); 49′ Jakirovic(D); 57′ Ruibal(B); 69′ Carvalho(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI DINAMO ZAGABRIA BETIS SIVIGLIA













