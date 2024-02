DIRETTA/ Dinamo Zagabria Betis video streaming tv: prima volta in Croazia (Conference, 22 febbraio 2024)

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA BETIS: I TESTA A TESTA

Apprestandoci a vivere la diretta di Dinamo Zagabria Betis, possiamo fare un breve riferimento ai testa a testa e lo diciamo in senso letterale, perché la partita di andata è stata la prima di sempre tra queste due squadre e anche il primo incrocio tra i due allenatori che, ricordiamo, sono Sergej Jakirovic per la Dinamo Zagabria, in carica per la prima stagione, e Manuel Pellegrini per il Betis che sta invece portando a termine la quarta annata sulla panchina degli andalusi. Dunque la diretta di Dinamo Zagabria Betis ha rappresentato un inedito nella storia delle coppe europee: il vantaggio ce l’ha la formazione croata, capace di espugnare il Benito Villamarin una settimana fa.

È stata una partita equilibrata, risolta da un solo gol che è arrivato su calcio di rigore: a trasformarlo al 76’ minuto è stato Bruno Petkovic, che abbiamo visto per qualche anno in Italia (nelle serie minori, tra Serie B e Serie C) e che una volta tornato in patria è cresciuto talmente tanto da guadagnare la chiamata della nazionale croata. Questo suo gol dagli undici metri potrebbe spingere la Dinamo Zagabria agli ottavi di Conference League ma, pur giocando in trasferta, il Betis sembra avere qualcosa in più degli avversari anche se dovrà dimostrarlo sul campo, come non è riuscito a farlo nel corso della partita di andata. (agg. di Claudio Franceschini)

DINAMO ZAGABRIA BETIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta la partita di Dinamo Zagabria Betis, sarà richiesto l’abbonamento alla tv satellitare Sky, in più bisognerà acquistare il pacchetto Sport che sblocca i canali dal 201 in poi, dove la gara verrà trasmessa. Con le medesime modalità, si potrà seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv, invece su Dazn basterà l’abbonamento classico per seguire questo match.

LA PRESENTAZIONE

Si gioca oggi alle ore 18.45 la diretta di Dinamo Zagabria Betis, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League! Nell’andata, i croati sono riusciti a ottenere una vittoria preziosa per 1-0 a Siviglia, mettendo così in vantaggio nel doppio confronto. Con il favore del campo e del proprio pubblico, i ragazzi di Zagabria cercheranno di capitalizzare su questo vantaggio e cercare il passaggio del turno contro una delle più quotate formazioni della competizione.

Il Betis dovrà fare di tutto per ribaltare il risultato sfavorevole del primo confronto. Nonostante abbiano perso per un piccolo errore, gli ospiti sanno di avere le qualità necessarie per mettere in difficoltà la Dinamo Zagabria e per cercare di ottenere un risultato positivo che permetta loro di avanzare nel torneo.

DINAMO ZAGABRIA BETIS: PROBABILI FORMAZIONI

Arriva il momento delle probabili formazioni della diretta di Dinamo Zagabria Betis, partendo dai padroni di casa è impensabile non vedere Petkovic nell’undici titolare data l’importanza che ha nell’attacco croato. Con le sue caratteristiche da punta vecchio stile, l’attaccante è in grado di reggere l’attacco da solo e di segnare con facilità.

Per gli spagnoli Fornals sarà incaricato di essere il principale artefice del gioco offensivo. Con le sue capacità di visione a 360 gradi e di passaggio, lo spagnolo sarà fondamentale nel fornire assist precisi sia per la punta centrale che per i compagni sulla trequarti.

DINAMO ZAGABRIA BETIS, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Dinamo Zagabria Betis sono molto interessanti sul sito di Eurobet: il segno che darebbe la vittoria ai croati è quotato 2,3 mentre il segno X a 2,7. Il segno 2 che decreterebbe la vittoria spagnola invece è quotato a 2,5











