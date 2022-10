Diretta/ Imolese Carrarese streaming video tv: marmiferi alla riscossa (Serie C)

DIRETTA IMOLESE CARRARESE: GRANDE EQUILIBRIO!

Imolese Carrarese, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Marmiferi alla riscossa dopo il primo passaggio difficile di questo campionato, che li ha portati a perdere la testa della classifica. Dopo 3 sconfitte consecutive però la Carrarese è riuscita a rialzare la terza nel derby casalingo contro il Pontedera, vinto di misura grazie a una rete realizzata da Energe.

Carrarese che ora proverà a trovare continuità sul campo di una Imolese che continua a stazionare appena sopra la zona play out del girone B, dopo l’importante vittoria interna contro la Recanatese è arrivato un nuovo passo falso in trasferta con il poker incassato sul campo del Cesena. Il 10 ottobre 2021 la Carrarese ha vinto con un frizzante 2-4 l’ultimo precedente in casa dell’Imolese, che a sua volta non batte i marmiferi in casa in campionato dal 2-1 del 20 marzo 2005.

IMOLESE CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Imolese Carrarese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Imolese Carrarese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Imolese Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Galli di Imola. Per l’Imolese, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Agyemang, Scremin, Cerretti, Eguelfi, Zagnoni; Attys, Zanon, Faggi; Stijepovic, de Sarlo. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Schiavi, Mercati, Cicconi; Capello, Giannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Imolese Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











