DIRETTA/ Imolese San Donato video streaming tv: molti pareggi nei pochi precedenti

DIRETTA IMOLESE SAN DONATO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Imolese San Donato Tavarnelle, partita valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Andiamo ora a vedere i precedenti allo stadio “Romeo Galli” che accompagnano la partita. Le due formazioni si sono scontrate in una sola circostanza: il 25 febbraio 2017, venticinquesima giornata del girone E di Serie D, terminata con il pirotecnico pareggio 2-2.

Diretta/ Vis Pesaro Imolese (risultato finale 1-0): decisivo il guizzo Pucciarelli

A campo invertito, invece, si annoverano altre due sfide: il successo (2-4) dell’Imolese in Toscana datato 23 ottobre 2016 e il pareggio senza gol del 10 dicembre 2022. Oggi, quindi, la prima sfida al “Romeo Galli” in una gara professionistica, chi avrà la meglio tra Imolese e San Donato Tavarnelle? (Giulio Halasz)

Diretta/ San Donato Cesena (risultato finale 1-6): vittoria esagerata dei romagnoli!

DIRETTA IMOLESE SAN DONATO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese San Donato Tavarnelle non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio.

In questo caso la visione di Imolese San Donato Tavernelle sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

Diretta/ Imolese Rimini (risultato finale 1-1): pari nel derby emiliano!

CHI VINCE VOLA VERSO LA SALVEZZA

Imolese San Donato Tavarnelle sarà in diretta dallo stadio “Romeo Galli”, alle ore 17:30 di sabato 15 aprile: si gioca per la 37^ e penultima giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita a dir poco decisiva per la salvezza.

Da una parte i rossoblù, a quota 32 punti e reduci dalla sconfitta di misura contro una diretta concorrente come la Vis Pesaro; dall’altra, invece, i toscani di mister Buzzegoli, a quota 34 punti e reduci dal pesante stop interno contro il Cesena. Un match, quindi, per cuori forti e che, di certo, segnerà un passo decisivo verso il mantenimento della categoria.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SAN DONATO

In vista della diretta Imolese San Donato Tavarnelle andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa solita abbondanza nella casella indisponibili: ai lungodegenti Rossi, Zagnoni, Eguelfi, Cerretti, Paponi e De Sarlo, si aggiungono per la partita odierna anche Doda e Faggi.

Nel 4-3-1-2, Zanon dovrebbe tornare nel tridente di centrocampo con Bertaso (non al meglio della condizione) e Bani, mentre Scremin va verso una maglia da titolare sulla corsia di destra con Annan sul versante opposto e la coppia Camilleri-Serpe al centro della difesa. Sarà sicuramente De Feo il trequartista a sostegno dei due riferimenti offensivi D’Auria e Simeri. Assente il lungodegente Nunziatini mentre Gorelli torna dalla squalifica: Cardelli fra i pali, difesa a quattro composta da Rossi e Siniega sulle fasce e Brenna e Contipelli centrali. Centrocampo a tre con Bianchi, Calamai e Sepe. Russo a servire le due punte Marzierli e Ubaldi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Imolese San Donato Tavarnelle. L’agenzia di scommesse Betfair ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è, infatti, quotato a 2,15 mentre in caso di vittoria ospite da parte del San Donato Tavarnelle ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,25. L’ipotesi del pareggio si colloca, infine, a 2,90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA