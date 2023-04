Diretta/ Vis Pesaro Imolese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA VIS PESARO IMOLESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Vis Pesaro Imolese, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia da dentro o fuori per la salvezza. I padroni di casa, infatti, stazionano al diciassettesimo posto con trentatré punti (sette vittorie, dodici pareggi, sedici sconfitte) nonostante due sconfitte di fila.

I rossoblù ospiti, reduci da un solo punto nelle ultime due partite, invece, occupano la penultima posizione con trentadue punti (otto vittorie, otto pareggi, diciannove sconfitte). Numeri impietosi e simili per quanto riguarda le reti realizzate: ventuno per la Vis Pesaro, due in più per l’undici di mister Antonioli. L’Imolese ha, invece, subìto cinquantuno gol contro i cinquantatré dei padroni di casa (seconda peggiore difesa del girone B insieme al San Donato Tavarnelle). (Giulio Halasz)

DIRETTA VIS PESARO IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Imolese non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

VIS PESARO IMOLESE: TESTA A TESTA

La diretta di Vis Pesaro Imolese pone di fronte due formazioni che in passato si sono già affrontate la bellezza di 8 volte. Seguendo lo storico si evidenzia una grande parità tra le due formazioni con la formazione oggi in casa, vittoriosa in due circostanze ed altrettante quelle della squadra in trasferta. Sono tre invece i pareggi tra le due formazioni nonché, il risultato più volte uscito contro queste squadre si affrontano. La prima gara è datata 2018 con il risultato di parità 1-1 con le reti di Lanini e Kirilov, quest’ultimo che fece agguantare il pari alla Vis Pesaro. Il primo successo di una delle due formazioni, avviene nel 2019 con l’Imolese che si impone con il risultato di 2-0 con le reti di De Marchi e Lanini.

Sempre nel 2019 un pareggio (1-1) e primo successo del Vis Pesaro con il risultato di 1-2 con la doppietta dell’esperto Flavio Lazzari. Il successivo incontro è stato vinto ancora una volta dalla formazione biancorossa prima di lasciare spazio, negli ultimi tre incontri, a due pareggi ed una vittoria per l’Imolese (ultimo scontro tra le due formazioni, risultato di 0-0). (Marco Genduso)

SPAREGGIO SALVEZZA!

Vis Pesaro Imolese, partita in diretta dal Tonino Benelli, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile: valida per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, mette a confronto due squadre separate da un punto in classifica e che attualmente giocherebbero i playout. Sulla carta è uno spareggio per la salvezza, in realtà rischia di diventare un nulla di fatto: la Vis Pesaro, sconfitta nettamente a Gubbio, deve recuperare 5 punti per rimanere direttamente in Serie C senza passare dagli spareggi, e anche vincendo sarebbe costretta a guardare i risultati delle avversarie.

Discorso analogo per l’Imolese, la cui distanza dalla salvezza immediata è di 6 punti: i romagnoli dovrebbero aver chiuso i conti con la retrocessione diretta (+5 sul Montevarchi) pareggiando contro il Rimini, ora proveranno a centrare un’altra impresa con la consapevolezza che verosimilmente dovranno comunque passare dal playout. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Vis Pesaro Imolese, intanto facciamo qualche considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO IMOLESE

Per Vis Pesaro Imolese Oscar Brevi non rinuncia al 3-5-2: Parodi può completare, con Gavazzi e Gega, la linea difensiva a protezione del portiere Campani, a centrocampo Zoia può prendersi la fascia destra con St Clair sull’altro versante (occhio qui a Garau), in mezzo dovremmo avere la regia di Valdifiori con Di Paola e Mario Coppola a giostrare sulle mezzali. Nel tandem offensivo Brevi dovrà scegliere tra Fedato, Pucciarelli e Gerardi, sulla carta tutti un lusso per la categoria: sabato hanno giocato titolari i primi due, stavolta Gerardi potrebbe avere un’occasione.

Nell’Imolese è emergenza portieri: Gian Maria Rossi infortunato e Molla squalificato, dunque gioca Adorni che sarà protetto da Maddaloni e Camilleri, dunque a destra torna Zanon (a sinistra Annan) aprendo un posto a centrocampo, che dovrebbe essere preso da Bertaso. Dentro anche Zanini; da valutare la posizione di Faggi che può agire da trequartista o come mezzala, nel secondo caso De Feo e D’Auria stringerebbero verso il centro formando un tandem che agirebbe alle spalle della prima punta Simeri, portando all’albero di Natale.











