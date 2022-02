Diretta Imolese Viterbese/ Streaming video tv: ultima spiaggia laziale? (Serie C)

DIRETTA IMOLESE VITERBESE: OCCASIONE PER I ROMAGNOLI!

Imolese Viterbese viene diretta dal signor Marco Ricci: si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 2 febbraio, siamo allo stadio Romeo Galli per la 21^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Situazione quasi disperata per la Viterbese, che ha perso in casa contro il Pescara – sconfitta di fatto annunciata – e resta ultima in classifica, a -6 dai playout e dalla salvezza diretta e dunque con la seria possibilità che dopo sei stagioni i laziali, che sono già al terzo allenatore in questo campionato, debbano tornare a conoscere la Serie D ma anche la consapevolezza e il desiderio di giocarsela fino in fondo.

Questa però sembra essere più un’occasione per l’Imolese che, grazie alla vittoria sul Teramo, è uscita temporaneamente dalla zona spareggi e dunque potrebbe aumentare il suo vantaggio, per i romagnoli anche 2 punti di penalizzazione e dunque un passo che sta via via migliorando. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Imolese Viterbese, ma intanto possiamo analizzare in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte degli allenatori per la partita del Romeo Galli, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA IMOLESE VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Viterbese non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, da qualche anno l’intera programmazione della Serie C è competenza del portale Eleven Sports, che infatti fornisce tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di terza divisione. La visione sarà come al solito in diretta streaming video; potrete scegliere di abbonarvi al servizio, con un pagamento stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE VITERBESE

Gaetano Fontana sceglie il solito 4-3-3 per Imolese Viterbese: da valutare alcune scelte, per esempio in difesa Rinaldi può prendere il posto di Vona affiancando Angeli, con Gian Maria Rossi in porta e poi due terzini che ancora una volta dovrebbero essere Cerretti e Liviero. Anche a centrocampo può cambiare qualcosa, perché Antonio Palma insidia la maglia di Torrasi; D’Alena e Leonardo Benedetti sono tecnicamente più sicuri della maglia, non lo sono i tre attaccanti Alessandro Lombardi, Belloni e De Sario perché alternative come Turchetta e Padovan potrebbero iniziare questo match interno.

Modulo speculare per la Viterbese di Francesco Punzi: Bianchimano, arrivato di recente, contende la maglia di centravanti a Michele Volpe, con Volpicelli e Alberico che dovrebbero avere spazio sugli esterni del tridente offensivo. Semenzato torna a giocare come terzino destro con Urso sull’altro lato del campo, in mezzo alla difesa stazionano Dario D’Ambrosio e Riccardo Martinelli che proteggeranno il portiere Fumagalli, che a gennaio è arrivato dal Seregno e ha sostituito Daga andato al Monterosi. A centrocampo si gioca con Iuliano perno centrale, mentre Adopo e Calcagni saranno le mezzali.



