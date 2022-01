DIRETTA VITERBESE PESCARA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 7

DIRETTA VITERBESE PESCARA: I TESTA A TESTAQ

Manca sempre meno alla diretta di Viterbese Pescara, facciamo allora un tuffo nella storia della partita che oggi si giocherà per il girone B della Serie C. Possiamo innanzitutto notare che i precedenti sono in totale sette, con un bilancio abbastanza equilibrato a causa di ben quattro pareggi, il Pescara è comunque in leggero vantaggio grazie a due vittorie a fronte di un solo successo per la Viterbese. I primi due precedenti risalgono al lontanissimo campionato 1970-1971, poi ci furono altri quattro confronti dal 2001 al 2003, sempre nell’ambito di campionati di Serie C.

Da notare che le due vittorie del Pescara e anche l’unico successo della Viterbese sono arrivati in partite disputate in Abruzzo, mentre a Viterbo fino ad oggi ci sono stati solo pareggi. Segno X anche nella partita d’andata del campionato in corso, sia pure disputata allo stadio Adriatico di Pescara, dove sabato 25 settembre scorso ci fu un pareggio per 1-1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VITERBESE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Viterbese Pescara di Serie C sarà affidata a Sky Sport. La gara è stata scelta dall’emittente che trasmette le migliori partite di ogni turno. Per poter vedere la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguirla su Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

VITERBESE PESCARA: DELFINO IN UN BUON MOMENTO…

Viterbese Pescara, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, è valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. I gialloblù sono reduci dal punto conseguito in casa del Cesena, partita terminata a reti bianche. La squadra allenata da Francesco Punzi è in ripresa, con quattro pareggi nelle ultime quattro partite. La Viterbese è comunque il fanalino di coda della classifica con 15 punti.

Il Pescara arriva alla gara di Viterbo, dopo aver vinto in casa contro il Montevarchi, gara terminata con il punteggio di 4-2. La squadra allenata da Gaetano Auteri è in un buon periodo di forma. Nelle ultime cinque gare di campionato, ha conquistato infatti 4 vittorie e un pareggio. Il Delfino occupa la quinta posizione in classifica con 35 punti, in piena zona playoff. La gara di andata, disputata a settembre, si è conclusa con un pareggio. Il risultato finale è stato di 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITERBESE PESCARA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Viterbese Pescara, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Francesco Punzi, dovrebbe confermare il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della Viterbese:Fumagalli; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Iuliano, Adopo; Volpicelli, Volpe, Alberico.

L’allenatore del Pescara, Gaetano Auteri, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-3. Questa la probabile formazione del Delfino in vista della trasferta che si giocherà sul campo della Viterbese: Sorrentino; Ingrosso, Drudi, Veroli; Cancellotti, De Risio, Diambo, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Viterbese Pescara di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Viterbese, abbinata al segno 1, proposta a 2.95. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X è proposto a 3.15. I favori dei pronostici sembrano dalla parte del Pescara, con il segno 2 quotato 2.35.



