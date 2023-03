Diretta Indian Wells 2023/ Norrie Tiafoe streaming video tv, orario dei quarti

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: I PRIMI QUARTI!

I match che a Indian Wells 2023 si giocano giovedì 16 marzo sono quelli riferiti ai primi due quarti di finale nel torneo di tennis Masters 1000: nel deserto della California i match prendono il via alle ore 19:00 (naturalmente con il fuso di casa nostra), per il tabellone maschile avremo Norrie Tiafoe e Medvedev Davidovich Fokina mentre nel tabellone femminile le due sfide saranno Gauff Sabalenka e Sakkari Kvitova. Sfide interessanti: abbiamo per esempio Daniil Medvedev, che ha vinto in rimonta una straordinaria battaglia contro Alexander Zverev e ora è forse il principale candidato alla vittoria del titolo.

Abbiamo però anche Cameron Norrie, che Indian Wells lo ha vinto tre anni fa nell’edizione che causa Covid si giocò in autunno: il mancino britannico da allora è cresciuto parecchio e minaccia chiaramente tutti gli altri, a cominciare dal suo avversario Frances Tiafoe che quando in giornata può fare male a chiunque. Alejandro Davidovich Fokina rimane l’outsider nella diretta di Indian Wells 2023, ma anche lui ha avuto risultati importanti in carriera e, pur partendo sfavorito contro Medvedev, se la può sicuramente giocare.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Indian Wells 2023 si divide tra il torneo maschile e quello femminile. I match Atp saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le partite del torneo Wta invece saranno appannaggio di SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (dunque un appuntamento in chiaro per tutti) con la mobilità che viene garantita dal portale SuperTenniX. Possiamo inoltre citare il sito ufficiale del torneo, ovvero www,bnpparibasopen.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come i boxscore statistici di ciascun match e i tabelloni di Indian Wells 2023 con l’ordine delle partite.

DIRETTA INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Per quanto riguarda le sfide al femminile nella diretta di Indian Wells 2023, attenzione ad Aryna Sabalenka: dopo aver vinto il primo Slam in carriera la bielorussa sa che potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande salto di qualità, all’interno di una carriera ancora giovane che le ha già tolto grandi soddisfazioni. A proposito di gioventù, Coco Gauff ha appena compiuto 19 anni ma è già una stabile Top Ten e finalista Slam, dunque niente di nuovo sotto il sole e la possibilità di giocare con il pubblico a favore, cosa che anche a Indian Wells 2023 può contare.

Maria Sakkari ha già superato due battaglie non indifferenti contro Anastasia Potapova e Karolina Pliskova, dimostrando come sempre uno straordinario carattere; oggi nei quarti di finale potrebbe averne un’altra contro la rediviva Petra Kvitova, la veterana del gruppo che vuole un altro giro di giostra. La greca forse non ha ancora raccolto tutto quello che ha seminato, ma giocare contro di lei può voler dire spesso schiantarsi contro un muro. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Indian Wells 2023 attesa tra poche ore…











