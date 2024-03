DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Paolini Kalinskaya video streaming tv: match al via! (oggi 10 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della domenica con la diretta di Indian Wells 2024, tra cui Sinner Struff e Paolini Kalinskaya ci interesseranno in modo speciale. Tuttavia, sembra doveroso fare almeno un breve accenno anche al resto del programma: in campo maschile, oggi le altre due partite di maggiore spicco sembrano essere Alcaraz Auger-Aliassime e Tsitsipas Tiafoe, che sicuramente attireranno l’attenzione degli appassionati di tennis che non si limitano a seguire i colori azzurri, ma in campo scenderanno tra gli altri pure Zverev e Rublev, mentre Shelton Cerundolo sarà la partita che designerà il nome dell’eventuale prossimo avversario di Sinner.

In campo femminile in questo senso dovremo prestare grande attenzione a Podoroska Potapova, perché la vincitrice affronterà chi avrà la meglio tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya, mentre la partita di maggiore valore tecnico potrebbe essere Swiatek Noskova, grazie alla presenza della polacca testa di serie numero 1. Adesso però la parola deve passare ai campi della California, perché comincia davvero la domenica in compagnia della diretta Indian Wells 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 per i match di oggi sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei maschili Masters 1000 è infatti appannaggio di Sky Sport, in particolare con il canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205) ma con finestre anche su Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate in chiaro al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

INDIAN WELLS 2024: OGGI PAOLINI KALINSKAYA

Domenica 10 marzo, ancora una volta a partire dalle ore 20.00 italiane, ci attende la diretta di Indian Wells 2024: il prestigioso torneo di tennis in California, che apre un mese di grande valore sul cemento americano che si completerà successivamente con Miami, è il primo Atp Masters 1000 della stagione per gli uomini ed è di pari categoria, cioè Wta 1000, per le donne. Appuntamento dunque imperdibile e che comincia anche a farsi di ottimo livello, perché da oggi cominceranno le partite del terzo turno, interessanti anche in ottica italiana sebbene il fuso orario non aiuti molto, perché si giocherà dalla sera fino a notte fonda.

In copertina per la diretta Indian Wells 2024 ci sarà naturalmente Jannik Sinner, che ha iniziato il 2024 vincendo il primo Slam della carriera agli Australian Open e poi trionfando anche a Rotterdam per salire al numero 3 della classifica Atp, mentre al debutto in California ha travolto l’australiano Kokkinakis, al quale ha concesso solo tre game. Oggi l’appuntamento sarà con Sinner Struff, ma bisogna anche considerare che ci sarà Paolini Kalinskaya ovvero la riedizione della finale che la nostra tennista ha vinto a Dubai, ottenendo il primo titolo Masters 1000 in carriera.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Indian Wells 2024 ci consegna dunque i match validi per il terzo turno: prima del nostro Jannik Sinner il campo centrale ospiterà Carlos Alcaraz, che dopo aver battuto in rimonta Matteo Arnaldi prosegue una corsa verso il titolo bis ma anche per difendere la sua seconda posizione nel ranking Atp dagli assalti dell’altoatesino. Il match di Alcaraz contro Felix Auger-Aliassime non sarà scontatissimo, ma va anche detto che il canadese del 2000 è certamente in calo e infatti si è presentato qui con la testa di serie numero 31.

La sessione del mattino sarà invece inaugurata da Iga Swiatek, che ha vinto il terzo titolo consecutivo a Doha (un Masters 1000) conservando la leadership del ranking Wta; attenzione all’avversaria, perché Linda Noskova è la ceca che agli Australian Open aveva fatto fuori la polacca, confermando quanto di lei si dice e cioè che sia una giocatrice che presto potremo vedere anche nella Top Ten della classifica mondiale. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Indian Wells 2024…











