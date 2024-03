DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Streaming video tv: Sinner batte Kokkinakis 2-0, occhi puntati su Struff e Coric

Si è ufficialmente chiusa la diretta di Indian Wells 2024, che ha visto l’azzurro Jannik Sinner sfidare l’australiano Thanasi Kokkinakis. L’incontro si è chiuso dopo appena un’ora e venti, di cui cinquantaquattro minuti per il primo set e appena 27 per il secondo. Primo set che si è dimostrato leggermente combattuto, almeno fino a quando l’azzurro non ha segnato il quarto punto, portandosi in vantaggio e chiudendo con un 6-3. Il secondo set, invece, ha visto Sinner predominare Kokkinakis, mettendo a segno un ottimo 6-0.

Diretta Indian Wells 2024/ Streaming video tv: partite del giorno al via, si gioca! (oggi giovedì 7 marzo)

Insomma, questa diretta degli Indian Wells 2024 si è chiusa con una vittoria di 2-0 di Sinner su Kokkinakis, confermando ancora una volta imbattuto l’azzurro. Complessivamente, il 22enne ha vinto, fino ad ora 16 match consecutivi, mentre guardando agli ultimi 35 disputati ne ha vinti 33. Sinner passa, dunque, al terzo turno, che disputerà contro uno tra Struff e Coric, che giocheranno tra loro nel corso della notte. (Agg di Lorenzo Drigo)

Diretta Indian Wells 2024/ Streaming video tv: primi match al via, finalmente si gioca! (6 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Indian Wells 2024 sta per cominciare, anche con Sinner Kokkinakis, allora bisogna anche parlare di quello che ci riserva il tabellone femminile di questo Masters 1000. Sono due le italiane che saranno impegnate nel secondo turno: Camila Giorgi sta provando a tornare sui livelli di un tempo ma ha una sfida davvero tosta contro Linda Noskova, una delle giovani più in vista sul circuito che sulla carta parte favorita. Lo è invece Jasmine Paolini contro Tatjana Maria: la lucchese è reduce dallo splendido titolo vinto a Dubai, solo il secondo della carriera e oltre due anni dopo il primo ma di grande prestigio, perché è stato in un Masters 1000 che prima di lei solo la stessa Giorgi e Flavia Pennetta avevano vinto.

Indian Wells 2024, tabellone Jannik Sinner/ Semifinale potenziale con Alcaraz, in finale Djokovic

Bello il match tra Angelique Kerber, veterana tornata a giocare dopo la maternità, e Jelena Ostapenko; da vedere anche quello tra Marie Bouzkova e Anastasia Potapova, mentre tra chi sta provando a risalire la corrente è impossibile non citare Sofia Kenin. La statunitense di origine russa aveva vinto gli Australian Open 2020, poi tra infortuni e altro si è persa; nel deserto della California altra occasione, ma l’incrocio con Viktoriya Tomova non si presenta del tutto abbordabile. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconteranno i campi: la diretta di Indian Wells 2024 sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei Masters 1000, almeno per quanto riguarda il torneo maschile, è infatti appannaggio di questa emittente che ha un canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205 del decoder) ma aprirà anche a Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

I TESTA A TESTA

La diretta di Indian Wells 2024 ci presenta dunque due match per i nostri rappresentanti: Jannik Sinner incrocia per la quarta volta Thanasi Kokkinakis e finora il bilancio è netto, abbiamo un roboante 3-0 in favore dell’altoatesino. Il match più difficile è stato sicuramente quello del Masters 1000 di Cincinnati, che Sinner aveva vinto per 6-7 6-4 7-6 rischiando seriamente di venire eliminato presto; poi due sfide lo scorso anno, un 7-6 6-4 negli ottavi del torneo di Adelaide e poi ancora in un Masters 1000, sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia e quindi a Roma, con l’azzurro che in quel caso aveva addirittura dominato prendendosi il successo per 6-1 6-4.

C’è invece una sola sfida tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, su un palcoscenico decisamente prestigioso: quello degli ultimi Us Open, agli ottavi di finale. Era stata una grande corsa per Arnaldi che per la prima volta si era rivelato al grande pubblico, raggiungendo il quarto turno dello Slam di New York; Alcaraz però si era rivelato decisamente superiore e aveva vinto con il risultato di 6-3 6-3 6-4. Lo spagnolo avrebbe poi perso in semifinale contro Daniil Medvedev, e come noto il titolo sarebbe andato a Novak Djokovic capace così di impattare i 24 Slam vinti da Margaret Court; questa però è un’altra storia, adesso si tratta di tornare a parlare di Indian Wells 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

ESORDIO PER SINNER!

Venerdì 8 marzo, con inizio dei match alle ore 20:00 italiane, si gioca per il secondo turno a Indian Wells 2024: avremo in campo due italiani e questa sarà la data di esordio per Jannik Sinner, che sfiderà l’australiano Thanasi Kokkinakis. Come sappiamo l’altoatesino, reduce dal trionfo agli Australian Open ma anche dal titolo vinto a Rotterdam, ha saltato il primo turno come gli altri giocatori con testa di serie nel tabellone, dunque apre le danze al secondo turno e ha un incrocio abbordabile anche se forse da non sottovalutare, perché Kokkinakis rimane un giocatore che, se in forma, può dire la sua e in carriera è stato spesso limitato dagli infortuni.

Ovviamente il numero 3 del ranking Atp non può pensare che già al secondo turno le cose possano andare male, tuttavia Sinner dovrà stare attento a non sottovalutare gli impegni perché le cadute rovinose per i big sono sempre all’ordine del giorno. Nella diretta di Indian Wells 2024 vedremo dunque se il nostro miglior rappresentante saprà fare strada accedendo al secondo turno, ricordando che si gioca anche la seconda posizione nella classifica mondiale e, da questo punto di vista, può già chiedere una mano a un suo connazionale che cerca il salto di qualità come allo stesso Sinner capitato ormai qualche stagione fa.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Indian Wells 2024, come accennato sopra, gioca anche Matteo Arnaldi: dopo aver superato il primo turno l’azzurro va a caccia di gloria nell’incrocio con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è il campione in carica, che dunque difende ben 1000 punti: è chiaro che in caso di ko all’esordio Sinner gli balzerebbe davanti in classifica, questo ad Arnaldi ovviamente non può interessare ma la partita si giocherà su un doppio tavolo e per l’Italia sarebbe bellissimo se Sinner dovesse raggiungere il suo best ranking con un colpo da novanta di Arnaldi su Alcaraz, anche se chiaramente le possibilità non sono tantissime.

Sempre per la diretta di Indian Wells 2024 bisogna citare il match scintillante tra Andrey Rublev ed Andy Murray, con lo scozzese a caccia degli ultimi colpi nel circuito; il russo potrebbe essere l’avversario di Sinner ai quarti. Alexander Zverev affronta invece Christopher O’Connell in un esordio morbido, da seguire anche la sfida tra Botic Van De Zandschulp e Denis Shapovalov, soprattutto per scoprire se il canadese saprà ritrovarsi dopo un momento francamente molto complicato, perché il reale salto di qualità per il mancino del 1999 non è mai davvero arrivato e adesso gli anni iniziano a pesare, questo Indian Wells 2024 potrebbe essere per Shapovalov per tornare a brillare come un tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA