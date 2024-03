DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Sonego Norrie video streaming tv: si scende in campo! (oggi sabato 9 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alle prime partite che animeranno la diretta Indian Wells 2024 oggi. Siamo ancora al secondo turno, naturalmente il torneo entrerà nel vivo soprattutto settimana prossima, ma spunti interessanti possono naturalmente arrivare già nelle prossime ore. Ad esempio, possiamo ricordare che Lorenzo Sonego ha già spezzato la personale maledizione di Indian Wells, dove non aveva mai vinto nemmeno una partita: nel 2021 e 2022 fu infatti eliminato al secondo turno, ma era tra le teste di serie e di conseguenza aveva ricevuto un bye al primo turno, mentre l’anno scorso fu sconfitto ed eliminato appunto al primo turno.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024/ Streaming video tv: Sinner batte Kokkinakis 2-0, occhi puntati su Struff e Coric

Ecco allora che avrà fatto particolarmente piacere al tennista torinese la vittoria per 7-6 (1), 6-4 contro il serbo Miomir Kecmanović, grazie alla quale Lorenzo Sonego ha finalmente vinto una partita in California, conquistando sul campo la qualificazione per il secondo turno, che oggi lo vedrà sfidare il britannico Cameron Norrie. Adesso però dobbiamo dedicarci solamente alla stretta attualità: parola ai campi, si gioca per la diretta Indian Wells 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Indian Wells 2024/ Streaming video tv: partite del giorno al via, si gioca! (oggi giovedì 7 marzo)

INDIAN WELLS 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv di Indian Wells 2024 sarà affidata alla televisione satellitare: il circuito dei tornei maschili Masters 1000 è infatti appannaggio di Sky Sport, in particolare con il canale dedicato (Sky Sport Tennis al numero 205) ma con finestre anche su Sky Sport Uno, numero 201. L’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. I match del torneo femminile a Indian Wells 2024 saranno invece garantiti dalla web-tv federale SuperTennis, che trovate in chiaro al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul satellite al numero 212; in questo caso la mobilità potrà essere attivata tramite il sito ufficiale SuperTenniX.

Diretta Indian Wells 2024/ Streaming video tv: primi match al via, finalmente si gioca! (6 marzo)

MOLTI ITALIANI IN CAMPO OGGI

Sabato 9 marzo, sempre con inizio dei match alle ore 20.00 italiane, ci terrà ancora una volta compagnia la diretta di Indian Wells 2024: prosegue infatti il prestigioso torneo di tennis in California, che apre un mese di grande valore sul cemento americano che si completerà successivamente con Miami. Parliamo di tornei Masters 1000 per gli uomini e Wta 1000 per le donne, in ogni caso siamo al livello inferiore solamente agli Slam, di fatto si torna a fare sul serio dopo gli Australian Open di gennaio. Oggi sarà una giornata piuttosto interessante anche in ottica italiana, sebbene il fuso orario non aiuti molto, perché si giocherà dalla sera fino a notte fonda.

In copertina per la diretta Indian Wells 2024 potremmo mettere Lorenzo Sonego e la sua partita contro il britannico Cameron Norrie. Il tennista torinese mantiene sempre un livello di gioco molto buono, ma noi speriamo ancora che possa fare un salto di qualità ulteriore: a Indian Wells in carriera Sonego non è mai andato oltre il secondo turno, fare qualche passo in avanti potrebbe essere un segnale importante, magari pure approfittando del fatto che Norrie non è quello che nel settembre 2022 arrivò a toccare la posizione numero 8 nel ranking Atp.

DIRETTA INDIAN WELLS 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà comunque un sabato interessante per gli italiani nella diretta Indian Wells 2024, perché ad esempio giocherà pure Fabio Fognini, che ha onorato al meglio la wild card ricevuta dagli organizzatori del torneo in California battendo lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles al primo turno, guadagnando in questo modo la qualificazione per il secondo turno, dove il ligure deve affrontare l’argentino Sebastian Baez, numero 19 del mondo. Il miglior risultato in carriera di Fabio Fognini a Indian Wells è il quarto turno del 2014, sarebbe bello almeno avvicinare (e poi chissà) quel livello a ben dieci anni di distanza.

Uno sguardo anche al torneo femminile per avere un quadro più completo della diretta Indian Wells 2024 ci dice che nelle prossime ore potremo seguire anche Lucia Bronzetti, che nel primo turno ha superato la polacca Magdalena Fręch e di conseguenza adesso deve affrontare nel secondo turno l’ucraina Anhelina Kalinina, che è la testa di serie numero 32, ostacolo di conseguenza complicato ma non insormontabile per la tennista riminese classe 1998, che sogna di approdare almeno al terzo turno, dove potrebbe esserci l’incrocio con Coco Gauff.











© RIPRODUZIONE RISERVATA