Diretta/ Inseguimento a squadre Italia-Germania, eliminatorie Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA-GERMANIA, CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI TOKYO 2020

Si terrà questa mattina, a partire dalle ore 8:30, la gara di ciclismo su pista femminile, eliminatorie team Pursuit D, in cui la nostra Italia sfiderà la Germania (Olimpiadi di Tokyo 2020). Proseguirà quindi quest’oggi il torneo di ciclismo su pista in quel del Giappone, dopo che nella giornata di ieri è stato assegnato il primo titolo in palio, quello della Velocità a squadre femminile (vinto dalla Cina), e quindi le gare valevoli per le qualifiche dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Bene la nazionale italiana che ha superato entrambe le prime prove, superando quindi un altro step verso il sogno della conquista della medaglia d’oro.

A scendere nuovamente in pista per le eliminatore Team Pursuit D (ricordiamo, Italia contro Germania), ci saranno le ragazze azzurre del commissario tecnico Dino Savoldi, leggasi Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Ieri le atlete hanno dato vita ad un’ottima prestazione fermando il cronometro ai 4 minuti, undici secondi e 666 millesimi, un nuovo record nazionale stabilito durante la sessione di qualifiche, quarto tempo assoluto in generale.

ITALIA-GERMANIA, INSEGUIMENTO A SQUADRE ELIMINATORIE OLIMPIADI 2020: IL COMMENTO DI COACH SAVOLDI

Non sarà comunque facile affrontare la Germania, visto che la squadra tedesca è stata quella che ieri ha registrato il primo tempo assoluto fermando il cronometro sui 4 minuti, sette secondi e 307 millesimi, niente di meno che il nuovo record del mondo.

“Le ragazze sono state brave – è stato il commento del ct Dino Savoldi al termine della sessione di “prove” – hanno girato nei tempi che pensavamo. Forse potremo migliorare ancora qualcosa – ha proseguito – ma per ora ve bene così. Questo è un gruppo giovane. Non era facile, perché siamo al debutto e la componente psicologica era importante. Sicuramente la Germania è diventata la favorita per il torneo. Adesso si riparte da zero. E’ una nuova sfida. Siamo contenti ma consapevoli che tutto può ancora succedere”.

COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA GERMANIA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020, CICLISMO SU PISTA

La diretta del ciclismo pista, eliminatorie Team Pursuit D fra Italia e Germania, sarà seguibile in tv come sempre su Eurosport, il canale che trasmette tutte i giochi olimpici di Tokyo in Italia. Ovviamente sarà possibile seguire lo stesso evento anche in diretta tv streaming, solamente per i soli abbonati sul sito ufficiale di Eurosport, nonchè su Discovery+, anche in questo caso servizio riservato ai soli clienti. Tutti gli altri potranno seguire il ciclismo su pista, eliminatorie Team Pursuit D fra Italia e Germania attraverso i vari social ufficiali, a cominciare dalle pagine Facebook, Instagram e Twitter della federazione di ciclismo italiano, arrivando fino a quelle delle Olimpiadi di Tokyo 2020, del Coni e del Team Italia: buona visione

