Risultati ciclismo/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: cronometro con Ganna

RISULTATI CICLISMO OLIMPIADI TOKYO 2020: MEDAGLIA PER L’ITALIA?

I risultati di ciclismo alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, mercoledì 28 luglio 2021, attireranno sicuramente la nostra attenzione, perché è il giorno delle due cronometro del ciclismo su strada, dunque attendiamo in maniera particolare Filippo Ganna, che di questa specialità è il campione del Mondo in carica oltre che vincitore di tantissime cronometro nelle ultime due stagioni, comprese le ultime cinque consecutive al Giro d’Italia tra le edizioni 2020 e 2021. Rispettando l’ordine cronologico dobbiamo tuttavia citare innanzitutto la cronometro femminile, che aprirà il quadro dei risultati ciclismo per oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 già alle ore 4.30 del mattino italiano. Domenica la gara in linea ha avuto un andamento a dir poco imprevedibile e la vittoria è andata a una outsider, l’austriaca Anna Kiesenhofer, con la nostra Elisa Longo Borghini eccellente medaglia di bronzo per la seconda edizione consecutiva delle Olimpiadi. Longo Borghini sarà la nostra rappresentante anche nella odierna gara contro il tempo, ma a cronometro l’Olanda cercherà di riprendersi l’oro clamorosamente sfuggito domenica schierando di nuovo la coppia d’assi formata da Annemiek Van Vleuten (argento domenica) e Anna Van der Breggen, per le quali mancare di nuovo la vittoria sarebbe un flop.

Simona Quadarella, Diretta Finale 1500 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude 5a, italiana in crisi nera!

RISULTATI CICLISMO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO

Alle ore 7.00 toccherà agli uomini: sarà infatti il momento della cronometro maschile, uno degli appuntamenti più attesi in assoluto per quanto riguarda i risultati ciclismo alle Olimpiadi Tokyo 2020. Naturalmente Filippo Ganna è la nostra punta di diamante, come è giusto per il campione del Mondo in carica della cronometro, ma l’elenco degli avversari è lungo e in primo piano c’è Wout Van Aert, che per la condizione di forma attuale punta a togliere a Ganna il ruolo di primo favorito sull’impegnativo percorso imperniato sul circuito del Fuji. Ha vinto la cronometro del Tour de France, dove ha vinto anche in montagna e in volata, inoltre sabato è stato secondo nella gara in linea vinta da Richard Carapaz e di conseguenza è per Pippo il pericolo principale. Dobbiamo citare naturalmente anche l’altro belga Remco Evenepoel, i due australiani Rohan Dennis e Richie Porte, il danese Kasper Asgreen, il francese Remi Cavagna, l’olandese Tom Dumoulin, il portoghese Joao Almeida, lo sloveno Primoz Roglic e lo svizzero Stefan Kung. Come vedete, l’elenco dei pretendenti è lungo e noi speriamo che tra loro possa inserirsi anche il secondo azzurro in gara, cioè Alberto Bettiol, ma naturalmente le speranze dell’Italia per la medaglia nella cronometro di ciclismo su strada sono soprattutto per Filippo Ganna, un campione che negli ultimi due anni non ha mai deluso le aspettative.

LEGGI ANCHE:

FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA FINALE 200m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizioneIrma Testa-Caroline Veyre, quarti boxe pesi piuma/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta e risultato

© RIPRODUZIONE RISERVATA