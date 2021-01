DIRETTA/ Inter Crotone, streaming video e tv: solo 4 i precedenti del match

DIRETTA INTER CROTONE: LO STORICO

Sono appena 4 i precedenti di Inter Crotone, che fanno riferimento ai due campionati consecutivi (tra il 2016 e il 2018) in cui gli squali erano stati in Serie A. Il bilancio sorride ai nerazzurri, ma non nettamente: ci sono due vittorie da parte loro, con un pareggio e una vittoria che il Crotone si era preso allo Scida nell’aprile 2017, nel corso della clamorosa rimonta che alla fine aveva portato alla salvezza. È curioso notare anche come a San Siro l’Inter non sia sempre riuscita a vincere: nell’ultimo precedente assoluto infatti questa partita è terminata 1-1, al gol di Eder dopo 23 minuti ha risposto Andrea Barberis all’ora di gioco. La vittoria interna della Beneamata era stata netta, nel novembre 2016: all’epoca i nerazzurri erano in crisi e nella parte destra della classifica, il traghettatore Stefano Vecchi si era preso un importante 3-0 contro i calabresi ultimi in classifica. Una vittoria netta solo nel punteggio, perché l’Inter aveva sbloccato il match a sei minuti dal 90’: dopo il destro di Ivan Perisic la squadra di casa aveva dilagato con la doppietta di Mauro Icardi, che aveva aperto le sue personali marcature su rigore per poi ripetersi sul cross di Eder. Era invece finita 2-0 allo Scida nel settembre seguente: quarta giornata di campionato e altro successo maturato nel finale, gol di Milan Skriniar al minuto 82 e raddoppio di Perisic in pieno recupero. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Inter Crotone sarà disponibile in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del loro decoder. In alternativa, come di consueto, la stessa emittente fornirà la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, anche questa riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Inter Crotone, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, in programma domenica 3 gennaio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Lunch match con l’Inter a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in campionato e del primato in classifica, lontano solo un punto con i nerazzurri che hanno mancato d’un soffio la possibilità di chiudere il 2020 da primi in classifica, a causa del gol di Theo Hernandez al 93′ contro la Lazio. L’Inter è rimasta però al momento l’unica formazione sulla scia del Milan, a -1 dal primo posto e decisa ora a sfruttare il calendario con un Crotone che ha lanciato però un segnale importante prima della sosta. I calabresi hanno infatti battuto il Parma, seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella contro lo Spezia, abbandonando così l’ultimo posto in classifica, lasciato al Torino. La squadra di Stroppa vede ora la salvezza e il quartultimo posto lontani solo due lunghezze, da inseguire provando a migliorare anche il rendimento in trasferta, anche se San Siro non è di sicuro il campo più agevole per cambiare marcia fuori casa.

Le probabili formazioni di Inter Crotone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Conte con un 3-5-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Stroppa schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Inter e Crotone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.21, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 6.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 12.00.

