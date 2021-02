Diretta/ Inter Juventus (Primavera) streaming video e tv. Big match di giornata

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA: DERBY D’ITALIA PER I “PICCOLI”

Inter Juventus, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Big match di giornata tra due squadre che al momento si trovano appaiate al secondo posto in classifica, assieme alla Spal a quota 18 punti. Entrambe le formazioni si trovano a 4 punti di distanza dalla Roma capolista. E’ in gran ripresa l’Inter, che sta recuperando dopo un avvio di stagione particolarmente complicato, sta invece frenando la Juventus che ha raccolto solamente 2 punti nelle ultime 3 partite disputate. I bianconeri hanno perso l’occasione per avvicinarsi in maniera importante ai giallorossi primi della classe, questa sfida potrebbe essere una sorta di spareggio per puntare quantomeno a isolarsi al secondo posto, sempre però facendo i conti con outsider come Spal e Sampdoria che hanno saputo stupire anche dopo la ripresa del campionato.

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Juventus Primavera presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Stankovic; L. Moretti, Kinkoue, A. Moretti, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Wieser; Oristanio; Fonseca, Satriano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Garofani; Mulazzi, De Winter, Fiumanò, Turicchia; Soule Malvano, Miretti, Barrenechea, Sekulov; Cerri, Bonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Inter Juventus Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.05 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA