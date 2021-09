Diretta/ Inter Juventus (Primavera) streaming video tv: big match!

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Juventus, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Big match di giornata tra due squadre che puntano alla vetta come obiettivo stagionale. Inter che al momento fa parte di un terzetto con Roma e Cagliari in testa alla classifica, dopo tre giornate è sicuramente prematuro fare previsioni ma l’ultimo successo ottenuto a Bologna ha ribadito la qualità della formazione nerazzurra, sicuramente in grado come nella scorsa stagione di lottare per lo Scudetto di categoria.

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live: goleada Milan, bene il Napoli

Cerca un salto di qualità la Juventus che sta però attraversando il primo momento di crisi della stagione. Bianconeri reduci da due sconfitte consecutive in campionato, perdendo contro l’Atalanta in trasferta e poi contro il Napoli in casa. Soprattutto il ko interno contro il Napoli ha alimentato malumori, tante occasioni sprecate per la Juve che in Svezia contro il Malmoe nella UEFA Youth League ha comunque ottenuto indicazioni positive, che ora però andranno riportate in campionato, rinforzando soprattutto una difesa che per ora fa acqua.

Diretta/ Bologna Inter Primavera (risultato finale 1-3): gran tris per i nerazzurri!

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Juventus, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Peschetola, Moretti, Hoti, Zanotti; Sangalli, Casadei, Carboni; Goffi, Jurgen, Grygar. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senko; Savona, Omic, Nzouango, Mulazzi; Muharemovic, Hasa, Ledonne; Chibozo, Sekularac, Turco.

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 2-1): vittoria nel recupero!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Suning, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA